Das ruas ao estrelato: a incrível trajetória de Dinara Santos na indústria da moda

Mulher brasileira, com uma estatura impressionante de 1,80 metro, magra e imponente em sua postura, Dinara de Almeida Santos, de 24 anos e mãe de três filhos, jamais imaginou o que o destino lhe reservava.

Após passar 11 anos vivendo nas ruas do Rio de Janeiro para escapar de situações abusivas, Dinara foi descoberta por um fotógrafo, Paulo Velozo, enquanto vendia balas e doces. Seu extraordinário charme capturou a atenção do fotógrafo, que a indicou para uma amiga em uma agência de modelos, marcando assim o início de sua carreira nas passarelas de grifes cariocas.

Dinara, uma moradora da comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, agora aspira a mudar o destino de sua família, que por três gerações tem enfrentado a vida nas ruas e favelas. Seu objetivo é proporcionar aos filhos Danyllo, Maya Raphaella e Lya, com idades entre 8, 5 e 4 anos, uma realidade muito diferente da sua própria.

Como modelo, Dinara exibe seu talento e vocação inatas nas redes sociais. Suas fotos são deslumbrantes, e ela conquistou contratos com diversas grifes do Rio de Janeiro, inclusive sendo chamada para trabalhar com a marca internacional Sokoloff Lingerie.

Para compartilhar sua jornada de superação e suas conquistas, Dinara criou um vídeo emocionante, no qual relata sua difícil infância com sete irmãos, sua fuga para as ruas em busca de escapar dos abusos e sua trajetória até o momento.

Apesar de estar no início de sua carreira como modelo, Dinara enfrenta desafios financeiros, já que seus cachês ainda não são elevados. Contudo, ela sonha não apenas em alcançar o sucesso pessoal, mas também em proporcionar um futuro melhor para sua família.

Dinara almeja sair da comunidade e incentiva seus filhos a seguir carreiras artísticas, inclusive já os envolvendo em ensaios fotográficos. Com determinação inabalável, ela se compromete a trabalhar incansavelmente para transformar esses sonhos em realidade, prometendo assim um futuro mais promissor para si mesma e sua amada família.

