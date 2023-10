Comportamentos de homem deixam noiva em alerta: ‘Pode estar me traindo’

Uma mulher está passando por algumas situações delicadas envolvendo seu noivo e sua irmã. Segundo ela, que desabafou no Reddit, a proximidade entre os dois pode ter passado dos limites.

Sem se identificar, a noiva, de 37 anos, conta que está com o casamento marcado há 1 ano. Como ela veio de uma família abusiva, os únicos familiares com quem mantêm contato são sua irmã, de 34 anos, e seu irmão, de 24.

“Nossos pais são viciados em drogas, então somente tenho contato com meus irmãos. Meu noivo sempre foi uma pessoa em quem confiei e parecia ser um grande homem, ele me enviava flores, fazia o jantar e nosso relacionamento era ótimo em todos os aspectos”.

“Ele também era próximo dos meus irmãos, mas principalmente da minha irmã. Os dois saiam juntos com frequência e se encontravam em casa ao menos umas 4 vezes por semana. Eu não ligava muito, mas comecei a achar isso meio suspeito”, revela a mulher.

Ela decidiu impor limites

Diante da situação, a mulher decidiu impor alguns limites e demonstrou seu descontentamento com a situação ao conversar com o noivo e a irmã, o que aparentemente rendeu alguns resultados.

“Eu disse a eles para se distanciarem, pois, as coisas estavam ultrapassando os limites do aceitável, então eles ainda saem juntos, mas não com tanta frequência”.

“Acontece que recentemente meu noivo começou a chegar em casa ou muito tarde, ou muito cedo, e sua desculpa é de que está fazendo hora extra no serviço. Em alguns casos ele apenas diz que o que ele estava fazendo não era da minha conta”.

Leia também: Mulher fica de coração partido ao tomar dura decisão sobre seu bebê

“Eu inicialmente ignorei por medo de perdê-lo, mas conversei com meu irmão e ele me orientou a esquecer isso. Estou com medo dele estar me traindo, mas também posso apenas estar pensando bobagens, o que posso fazer?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, a própria reação do homem diante da postura da mulher é um indicativo de que algo não está certo.

“Ele claramente está te traindo ou mentindo para você sobre algum assunto”, comentou uma pessoa.

“Eu não recomendo que você siga com o casamento se não pude confiar 100% nele, ainda mais envolvendo sua irmã. Na minha opinião, quem age desta forma está escondendo algo”, finalizou outra.