Como mensagem de WhatsApp mudou a vida de uma mulher

Às vezes, um único erro pode transformar completamente a sua vida, e isso é exatamente o que aconteceu com uma mulher que se viu expulsa de sua casa e largada pelo namorado de sete anos após receber apenas uma mensagem de texto. O parceiro da mulher explicou que eles estavam juntos há sete anos e tinham conversado sobre casamento antes de encontrar uma mensagem em seu telefone que mudou tudo.

O homem disse que não pretendia fuçar no telefone dela, mas depois de perder o próprio dispositivo, usou o dela para ligar o seu e poder encontrá-lo. Quando desbloqueou o telefone dela, viu uma conversa no WhatsApp entre ela e um ex-namorado, que confirmou que ela estava traindo-o com o ex.

O homem ficou furioso com o que viu e decidiu que o relacionamento havia acabado. Ele chamou o senhorio para solicitar a troca das fechaduras, para que sua namorada não pudesse mais viver com ele, o que significa que o erro único dela custou-lhe tanto o lar quanto o relacionamento.

Contato com o ex

Em uma postagem no Reddit, ele disse: "eu precisei usar o telefone dela para ligar o meu, e quando desbloqueei o telefone dela, estava aberto em uma conversa no WhatsApp entre ela e o ex-namorado. Eu não tenho nada contra o cara pessoalmente, mas ele não está indo a lugar nenhum na vida, e eu não entendo por que ela iria querer estar com ele".

"De qualquer forma, em vez de tristeza/desgosto, isso na verdade me deixou com raiva. Com raiva de quanto investi neste relacionamento e nesta mulher que achei que seria a mãe dos meus filhos no futuro. Então, marquei um serralheiro para trocar as fechaduras no dia seguinte, enquanto ela estava na aula, empacotei o máximo das coisas dela que pude encontrar e deixei do lado de fora. Enviei uma mensagem a ela sobre o que fiz e disse que, se ela quisesse pegar qualquer coisa que eu tenha perdido, para mandar o irmão dela pegar - eu não quero vê-la ou falar com ela nunca mais".

Além disso, o homem admitiu que estava "apoiando" sua namorada enquanto ela cursava uma graduação em Medicina e estava ajudando a financiar sua mensalidade. Com o relacionamento encerrado, ele não fará mais esses pagamentos - o que significa que a mulher também perdeu o financiamento da universidade.

Casal-Separado-Timur-Weber-1

Imagem: Timur Weber / Pexels

Diversidade

Desde que tomou sua decisão, o homem tem sido contatado por sua família e pela família de sua parceira, ambos implorando que ele não "desperdice" o relacionamento de sete anos, levantou o The Mirror. Ele acrescentou: "eles dizem que o que ela fez está errado - mas não é motivo para jogar fora mais de sete anos - e que, se eu a expulsar, ela será forçada a desistir da universidade e desperdiçar anos de educação".

Os comentaristas na postagem estavam claramente ao lado do homem, com muitos deles dizendo que ele não era o responsável por "jogar fora" o relacionamento, já que ele não foi o que traiu. Um deles disse: "A traição é o que joga fora um relacionamento de mais de sete anos, não a pessoa percebendo que merece algo melhor do que isso".

Outro comentou: "ela está totalmente errada, é claro. Mas eu acho que um relacionamento desse tempo merece uma conversa final", e uma terceira pessoa escreveu: "diga aos pais dela que o novo namorado dela pode terminar de pagar a escola dela. E a forma como você fez foi adequada. Foi exatamente como expulsá-la, sem a briga cara a cara".