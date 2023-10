Casamento rui após teste de DNA: "meus filhos me odeiam"

Em um dilema que se desdobrou em apenas 48 horas, um homem tomou a decisão de encomendar um teste de DNA para descobrir se sua esposa, com quem está casado há 12 anos, o havia traído.

A suspeita surgiu porque ele acreditava que seu filho do meio "não se parecia nada com ele". No entanto, essa busca pela verdade acabou desencadeando uma crise em seu casamento.

Ele recorreu ao Reddit para compartilhar sua história: "sempre tive esse sentimento incômodo de que nosso filho do meio não era meu. Nossos filhos mais velhos e mais novos se parecem muito comigo, mas o do meio, não. Minha esposa me mostrou uma foto de seu avô, e ele se parece muito com ele, mas ele simplesmente não tem nenhuma das características da minha família. Ele é muito diferente de todos os outros. Decidi fazer um teste de paternidade para ficar tranquilo".

pexels-karolina-grabowska-4021781

Imagem: Karolina Grabowska/Pexels

Quando os resultados chegaram, ele recebeu a confirmação de que era o pai biológico da criança. Ele pensou que tudo estava resolvido e que havia obtido a paz de espírito que desejava, mas sua esposa reagiu de maneira inesperada. Ela expressou sua intenção de levar as crianças para a casa dos pais por um tempo.

Quando ele questionou a razão, uma explosão de emoções aconteceu. Sua esposa estava furiosa com ele por duvidar de sua lealdade e disse que nunca o perdoaria por fazer seu filho questionar seu lugar na família.

Ela argumentou que ele tratou o filho de forma abominável, fazendo-o sentir que não era seu legítimo filho.

O homem tentou explicar suas razões, mas sua esposa se recusou a ouvi-lo. Ela expressou seu desejo de divórcio, alegando que ele não confiava nela e tinha uma opinião tão negativa sobre seu caráter que acreditava que ela poderia passar outra criança como se fosse dele.

Após algum tempo de reflexão, a esposa abordou o marido para discutir o futuro do relacionamento. A conversa revelou que ela desejava o divórcio, pois não suportava a falta de confiança e o tratamento abusivo que ele deu ao filho. Ela acusou-o de projetar suas próprias ações passadas de infidelidade em seus relacionamentos anteriores sobre ela, embora ele nunca a tenha traído.

A situação chegou a um ponto em que seus filhos se recusam a falar com ele, e sua esposa deseja o divórcio. Em busca de orientação, o homem recorreu ao Reddit para pedir conselhos sobre como lidar com essa situação em andamento.

As respostas variaram, com alguns apontando que o problema vai além de um simples teste de paternidade, destacando a importância da confiança e do respeito no relacionamento.