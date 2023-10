Casa à prova de bebês gera confusão entre amigas

Uma mulher está passando por momentos complicados envolvendo sua amizade com a melhor amiga. Enquanto espera poder comemorar a compra de sua nova casa, ela teme ter que tornar seu novo imóvel em uma “casa à prova de bebês”, mesmo sem ter um.

Cansada da situação, ela desabafou no Reddit onde pediu por ajuda a outras pessoas. Sem se identificar. A jovem explica: “Minha melhor amiga tem uma filha de 2 anos e que fica se enfiando em tudo quanto é lugar”.

“Eu estou me mudando para minha primeira casa própria e costumo receber minha amiga e sua filha ao longo dos finais de semana. Além disso, ela sempre dorme por aqui ao menos 1 vez na semana”.

“Nós fazemos todo o possível para manter o bebê longe dos armários e locais perigosos, e eu até mesmo pensei em comprar alguns portões específicos para bebês, mas ela adora se enfiar nos armários e gavetas e eu não quero ter que colocar aqueles protetores irritantes à prova de bebês sendo que ela só fica aqui 1 vez na semana”, revela a jovem.

A amiga pode ter ficado incomodada

Seguindo com seu relato, a jovem conta que recentemente se deparou com uma publicação da amiga que pode ter mostrado descontentamento com sua decisão de não colocar as travas nos móveis.

“Ela publicou algo no Instagram falando sobre como todos relaxam ao visitar os amigos, menos ela que tem que ficar perseguindo o bebê porque nada é à prova de bebês”.

“Eu devo fazer as alterações na minha casa para minha amiga se sentir confortável e eu manter minha sanidade, ou fico firme na minha decisão e deixo a casa desprotegida para bebês, até porque eu mesma não tenho um bebê”, questiona a jovem.

“Mesmo sem minha amiga ter me pedido diretamente por isso, eu também disse a ela que vou ajudar a evitar que o bebê entre e mexa em coisas que não deve quando estiver na minha casa”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a casa é dela e as decisões também.

“Sua amiga está agindo de forma passivo-agressiva com você ao publicar isso no Instagram ao invés de conversar. Eles são convidados em sua casa, não moradores dela”, comentou uma pessoa.

“Você não tem um filho, então sua casa não precisa dessas coisas”, finalizou outra.