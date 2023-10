Após pedido de Juiz, oficial de Justiça vai a cemitério intimar morto; entenda o caso

Parece piada, mas não é. Um Juiz deu a ordem para um oficial de Justiça: “Intime-se a vítima, caso houver”. o crime foi um latrocínio (roubo seguido de morte).

E assim o oficial de Justiça fez. Segundo o g1, ele foi até o cemitério, chamou pelo nome e confirma que a vítima estava morta. O caso aconteceu em Tocantins envolvendo o juiz Baldur Rocha Giovannini e o oficial de justiça Cácio Antônio.

O latrocínio aconteceu em 29 de abril de 2022 em Dueré, sul do Tocantins. A vítima, Francisco de Assis Sousa, estava em casa quando dois homens invadiram o local e o mataram utilizando uma faca. Eles levaram um um celular, um televisão, uma moto e R$ 900 em dinheiro.

Após quase um ano e meio, um dos réus foi condenado e na sentença, dada pela 1ª Vara Criminal de Gurupi, está a ordem para a intimação da vítima, que estava morto.

O documento assinado pelo juiz Baldur Rocha Giovannini diz:

“Intime-se pessoalmente a vítima, e caso este seja falecida, intime-se o CADE (cônjuge, ascendente, descendente ou irmão) para que, querendo, execute perante o Juízo Cível, o dispositivo da sentença que condenou o acusado ao pagamento da indenização mínima, no valor de 100 (cem) salários mínimos. Intime-se a vítima (caso houver) da referida sentença, por força do art. 201, §2º, do CPP.”

O julgamento aconteceu em 26 de setembro e condenou o réu a 21 anos de prisão. Logo após, um mandado de intimação para a vítima foi feito:

" [...] Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi/TO, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao Oficial de Justiça ou a quem este for distribuído, que proceda à: INTIMAÇÃO da vítima FRANCISCO DE ASSIS SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/08/1954, natural de Grajaú-MA [...]. FINALIDADE: Intimar do inteiro teor da sentença [...]”.

Em 4 de outubro, a Central de Mandados de Gurupi emitiu a certidão confirmando que o oficial de justiça Cácio Antônio foi ao endereço da vítima e, segundo o documento, foi atestado que a vítima ‘residia em um cemitério local’.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: Moto fantasma? Veículo é visto andando sozinho por rua e intriga moradores

O oficial ainda relatou que foi ao local e chamou duas ou três vezes pelo menos e pelo apelido da vítima.

Veja a certidão:

Após pedido de Juiz, oficial de Justiça vai a cemitério intimar morto; entenda o caso Imagem:: reprodução

Em nota, , o Tribunal de Justiça informou que, segundo o juiz, “não foi expedido nenhum mandado de intimação para pessoa morta” e que “a atitude do oficial de justiça deverá ser apurada por órgão competente”. Contudo, existe o pedido e um mandado para o cumprimento da intimação da vítima, conforme a imagem a seguir:

Após pedido de Juiz, oficial de Justiça vai a cemitério intimar morto; entenda o caso Imagem: divulgação

O site responsável pela reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Tocantins, mas não obteve resposta até o fechamento do texto.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Internautas detonam SBT após sorteio de viagem para Israel em meio a conflito e estas foram as reações

⋅ Como mensagem de WhatsApp mudou a vida de uma mulher

⋅ Técnica revelada: o segredo para ovos mexidos cremosos sem leite, creme ou manteiga