Turista marcada por 200 picadas de percevejos: "manchas não desaparecem", adverte vítima

A turista Sharon Haslam, de 65 anos, está enfrentando um pesadelo após sofrer 200 picadas de percevejo durante sua estadia no Hotel Calypso, em Blackpool (Inglaterra). Junto com sua amiga Marian Pearson, de 60 anos, ela acordou para encontrar percevejos rastejando ao seu redor no hotel, deixando-as com marcas e cicatrizes que persistem um mês após o incidente, diz o Mirror.

As picadas que Sharon descreveu como "grandes manchas vermelhas" ocorreram enquanto elas estavam hospedadas no hotel para uma festa de aniversário em setembro. Embora Sharon tenha recebido um reembolso total da Booking.com e 100 libras de indenização, ela ainda vive o trauma da experiência, alertando outras pessoas sobre os perigos dessas pragas.

Mujer fue de vacaciones a hotel y terminó con 200 picaduras de chinches que habían en su camahttps://t.co/MDWnY8qOA4 — T13 (@T13) October 14, 2023

Ela fala sobre seu medo: "algumas das mordidas se transformaram em marcas roxas. Não sei se elas vão desaparecer - acho que vão ficar marcadas em todo o meu braço. E com total honestidade, isso me deixou paranoica. Agora vou acender as luzes e verificar a cama antes de ir ao banheiro à noite".

O Hotel Calypso admitiu ter recebido reclamações anteriores sobre problemas de percevejo, mas alegou que não encontrou evidências dessas críticas durante uma inspeção pouco antes da estadia de Sharon e Marian.

Esse incidente ressalta a crescente preocupação com infestações de percevejos, evidenciada por recentes relatórios de declarações em Paris e em cidades do Reino Unido, como Londres e Manchester.

Os turistas e os residentes estão sendo alertados a ficarem atentos e a tomarem precauções ao escolher a segurança, destacando a importância de inspeções rigorosas para evitar experiências aterrorizantes como a de Sharon e Marian.