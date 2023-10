Revelação chocante: pai descobre que filho não é seu e não sabe como lidar com situação

A paternidade é uma das experiências mais incríveis e transformadoras que podem acontecer na vida de uma pessoa. Embora alguns pais planejem meticulosamente e se preparem para a chegada de seus filhos, para outros, a paternidade pode surgir de surpresa, como um feliz acidente, levantou o The Mirror.

No entanto, um pai que teve um filho inesperadamente no início de seu relacionamento com sua namorada ficou chocado ao descobrir que ele não é o pai biológico de seu filho. A notícia recente deixou o homem confuso sobre como lidar com a situação.

Recorrendo às redes sociais em busca de conselhos, o homem de 30 anos escreveu: "namoro minha namorada há três anos. Estamos criando um filho de 2 anos. Este foi o primeiro relacionamento sério dela em um tempo, e antes de mim, ela saía casualmente com outras pessoas".

Ele continuou: "ela me disse que estava grávida logo no início do nosso relacionamento, o que achei estranho, mas ela insistiu que o filho era meu. Meu filho não se parece em nada comigo. Tenho cabelos castanhos e olhos verdes, ele tem cabelos loiros e olhos azuis. Embora cabelos loiros e olhos azuis também ocorram nas famílias tanto dela quanto minha, imaginei que fosse apenas uma questão de genética".

Pai-e-filha-3

Imagem: Pixabay

Dúvidas

Porém, ele ainda tinha dúvidas, então fez um teste de paternidade sem contar a ninguém, nem mesmo a sua namorada. O resultado foi devastador: ele não é o pai biológico de seu filho. Mesmo assim, decidiu não contar a ninguém, pois, na prática, sua paternidade não muda. Ele tem sido o pai desde antes do nascimento do filho.

O pai arrasado explicou que tem recursos financeiros suficientes para sustentar confortavelmente os três e que não se preocupa com pensão alimentícia. Além disso, ele nem sabe se sua namorada o enganou de propósito ou se acredita sinceramente que ele é o pai do filho.

Ele também acrescentou: "ela pode nem saber quem é o pai biológico, então sinto que trazer isso à tona só causaria problemas."

Atenção

A postagem emocionante rapidamente atraiu a atenção, com centenas de pessoas oferecendo apoio e conselhos nos comentários. Alguém destacou a importância de contar à namorada a verdade, não porque ele planeje deixá-la ou não queira o filho, mas por possíveis problemas de saúde/genéticos que possam surgir no futuro. Além disso, quanto mais cedo ele abordar a situação, melhor para o filho.

Outro comentário acrescentou: "ela pode suspeitar disso também e estar sofrendo com a culpa. Se você abordar a questão e lembrá-la de que o DNA não importa porque você ama todos, talvez isso a liberte. O amor pode se tornar ainda mais forte".

No entanto, nem todos foram tão compassivos. Alguém criticou a namorada e afirmou que ela está fazendo algo muito desonesto, forçando o filho de outro homem sobre o autor do post sem o consentimento dele. A pessoa acreditava que a namorada deveria arcar com a culpa por suas ações.

Depois de ler os comentários, o pai de 30 anos acrescentou uma edição à sua postagem, dizendo: "obrigado a todos pelos conselhos. Acho que estava em negação e tenho muito a refletir sobre este relacionamento. Pretendo contar ao meu filho quando ele estiver mais velho, por causa de possíveis problemas de saúde e outros motivos, e ele poderá decidir se deseja procurar o pai biológico".