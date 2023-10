Professor de Stanford suspenso por separar alunos judeus rotulando-os de "colonizadores"

Um docente da Universidade de Stanford foi suspenso por alegadamente fazer com que estudantes judeus se isolassem em um canto da sala enquanto os rotulava de "colonizadores". Além disso, minimizou o Holocausto e defendeu terroristas do Hamas como "combatentes pela liberdade".

Os estudantes relataram que o docente, que não foi identificado, iniciou duas aulas para calouros, alegando que a lição seria sobre o colonialismo, conforme relatado pelos co-presidentes da Associação de Estudantes Israelenses de Stanford ao "San Francisco Chronicle".

Ele atribuiu a guerra em curso entre Israel e o Hamas aos "sionistas" - defensores de um movimento para a proteção de um Estado Judeu independente. Além disso, justificou o assassinato de mais de 1.300 israelenses por terroristas do Hamas no fim de semana, alegando que fazia parte da resistência palestina.

O docente então pediu aos estudantes judeus que levantassem as mãos, os separou de seus pertences e ordenou que ficassem em um canto, alegando que era isso que os judeus estavam fazendo com os palestinos, de acordo com Nourya Cohen, uma das presidentes da associação israelense consultada pelo New York Post.

Stanford

Imagem:Site da Stanford

Questionamentos

Além disso, questionou quantos judeus morreram no Holocausto, e quando alguém respondeu "6 milhões", ele disse: "sim, apenas 6 milhões".

O rabino Dov Greenberg, diretor do Centro Judaico Chabad de Stanford, que conversou com três estudantes de uma das aulas, disse que o docente afirmou: "colonizadores mataram mais de 6 milhões. Israel é um colonizador".

O docente pediu aos estudantes que dissessem de onde eram seus ancestrais e rotulou cada um como "colonizador" ou "colonizado" com base em sua herança.

Estudantes relataram que estavam com medo de falar na aula e saíram traumatizados. Eles disseram que o docente não mencionou as atrocidades do Hamas contra israelenses e defendeu veementemente as ações dos terroristas.

Suspensão

A presidente da associação estudantil, Cohen, disse que o episódio a fez se sentir "desumanizada", comparando-o à justificação dos nazistas 80 anos atrás.

A Universidade de Stanford confirmou a suspensão do docente e abriu uma investigação interna. A instituição afirmou que a liberdade acadêmica não permite a identificação de estudantes com base em sua origem.

O presidente de Stanford, Richard Saller, e a reitora Jenny Martinez também condenaram "todo o terrorismo e atrocidades em massa", incluindo o ataque do Hamas a civis israelenses, que classificaram como uma "questão moral".