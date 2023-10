Mulher transforma hospital abandonado em lar e diz conviver com fantasmas

Em meio ao aumento exorbitante dos aluguéis nas grandes cidades, uma moradora instantânea encontrou uma solução incomum para a crise habitacional em Londres (Inglaterra). Aisha Barratt, 35 anos, agora chama de lar um hospital abandonado no coração da cidade. No entanto, seu novo espaço de vida vem com uma pegada assustadora - a presença dos fantasmas dos cuidados hospitalares, diz o New York Post.

Residência

Barratt participou de sua jornada inusitada em um tour assustador no TikTok, revelando os desafios de morar em um local especulado. "Estou vivendo com medo!", afirmou ela no clipe que se tornou viral, acumulando mais de 564 mil visualizações.

Barratt explicou que não é uma invasora; ela foi contratada como guarda de propriedade pelo proprietário original do hospital. Seu papel é vigiar o local 24 horas por dia, 7 dias por semana. Algumas áreas do hospital foram isoladas e trancadas, mas outras estão disponíveis para Barratt e outras 150 seguranças que vivem na propriedade.

Apesar das condições peculiares, Barratt enfrenta corredores mal iluminados e áreas ameaçadas com bravura, até mesmo patinando ou usando uma scooter para se locomover.

No entanto, as respostas online revelam que esta situação é o pesadelo absoluto para muitos. Comentários como "eu ficaria apavorado sozinho lá" e "esse lugar deve ser super assombrado!" mostram o fascínio e o medo que a história dela despertou.

Barratt não está sozinha nessa jornada. Em todo o mundo, as pessoas estão encontrando soluções criativas para a crise habitacional, transformando estruturas abandonadas em casas. Um músico em Londres mudou para uma escola abandonada, enquanto um nova-iorquino converteu uma ambulância vintage em uma residência sem aluguel.