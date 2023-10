Mulher teme ter decretado o fim de seu relacionamento ao cortar relações com a cunhada

Uma jovem de 27 anos está passando por momentos delicados em seu relacionamento. Cansada da forma como a cunhada a trata, ela decidiu cortar o contato com a irmã de seu companheiro, mas agora teme ter decretado o fim de seu relacionamento.

Em uma postagem no Reddit, a jovem conta que está em um relacionamento de 5 anos com seu companheiro e que a relação entre os dois é boa, tirando quando o assunto é sua cunhada.

“Minha cunhada sempre me tratou como um nada e isso fica claro nas conversas. A família do meu companheiro fala um idioma no qual não sou fluente, então sempre que estou por perto eles se comunicam em inglês e meu namorado os ajuda para podermos conversar tranquilamente. Apenas minha cunhada se recusa a fazer isso”, revela.

“Se estou falando com outras pessoas, ela faz questão de interromper e atropelar o que estou falando, como se eu nem mesmo estivesse ali. Ela também nunca se preocupou em falar sobre mim ou tentar saber mais sobre quem eu sou”.

“Eu fiquei fora por alguns meses cuidando do meu pai que estava em estado terminal, quando voltei todos os familiares do meu namorado me apoiaram e perguntaram como eu estava, menos ela, que sempre dizia para falarmos de outra coisa pois isso ‘era muito triste’”.

Ela tentou fazer algo

Segundo a jovem, a situação com a cunhada só vem piorando com o passar do tempo, chegando a acessos de raiva e situações desconfortáveis. Com isso, ela pediu pela ajuda do namorado, que tentou conversar com a irmã.

“Ele falou com ela e ela disse que não está mentalmente bem além de achar difícil se comunicar comigo. Segundo ela, eu que coloquei ‘um muro entre nós’ e é por isso que ela não fala comigo quando tento contato com ela”.

“Apesar disso, ela agora diz estar disposta a conversar e meu namorado pediu para eu fazer isso, mas não sei mais se quero um relacionamento próximo com ela. Ele sente que as tensões no meu relacionamento com sua irmã estão atrapalhando a nossa relação e a relação dele com os pais, então seria errado eu ignorar e deixar de falar com ela de vez?”, questiona a mulher.

Leia também: Mulher fica de coração partido ao tomar dura decisão sobre seu bebê

Para os usuários do Reddit, ela agiria errado ao se recusar a conversar com a cunhada, mesmo tendo motivos para fazer isso.

“Vocês duas estão erradas, ela por te tratar desta forma e você, por depois de ter um retorno, se recusar a tentar um novo contato”, comentou uma pessoa.

“Você pediu ajuda do seu namorado para resolver a situação, ele te ajudou e agora cabe a você decidir o que fazer com isso”, finalizou outra.