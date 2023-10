Mulher pensa em cancelar casamento após marido "remover" símbolo cultural

Uma mulher que já é casada com seu parceiro americano em seu país de origem está considerando cancelar seu casamento nos Estados Unidos devido à remoção de um importante símbolo cultural durante a primeira cerimônia.

A usuária do Reddit Any_Yogurtcloset_601 contou aos leitores que é de uma pequena vila e que se mudou para os Estados Unidos há apenas cinco anos, mas ainda mantém fortes laços com as tradições de seu próprio país. Uma delas é o uso permanente de uma pulseira de ouro, equivalente a uma aliança de casamento no Ocidente.

No entanto, quando a jovem de 26 anos ainda estava em seu país, seu marido voltou aos Estados Unidos, foi a uma loja e cortou a pulseira, o que em sua cultura significa divórcio, levantou o The Mirror. Para piorar, ele alegou não saber que deveria mantê-la, apesar de ter sido informado do contrário antes da cerimônia, segundo a noiva.

Choque de cultura

A noiva angustiada disse: "oi! Eu realmente preciso de alguns conselhos. Concordamos em fazer dois casamentos, um de acordo com minha cultura e outro um casamento americano. Na minha vila, quando você se casa, ambos os cônjuges recebem uma espécie de pulseira de ouro - equivalente a uma aliança de casamento".

"Há uma cerimônia e uma festa para isso também. Ela é moldada no seu pulso e não pode ser retirada, a menos que você use uma serra ou algo assim. Eu fiquei em casa por uma semana porque a cerimônia estava se aproximando, e meu marido voltou para casa mais cedo para se preparar para o casamento americano".

"Cheguei em casa na segunda-feira. Jantamos ontem à noite e notei que ele não estava com a pulseira, e ele me disse que achava que era apenas para a festa. Expliquei a ele novamente o quanto isso é importante para mim. E ele disse que eu não poderia esperar que ele a usasse o tempo todo".

"Perguntei a ele por que não, e ele me disse que o fazia parecer pouco profissional. Fiquei chateada e saí. No final, ele acabou me ligando para explicar que a pulseira não tem significado cultural para ele. Perguntei a ele se ele ficaria bem se eu não usasse uma aliança, já que não tem significado cultural para mim, e ele ficou um pouco chateado e me deu uma palestra sobre como, se estivéssemos em meu país, ele a usaria".

Ela acrescentou: "ele sabia que teria que usá-la permanentemente. Conversamos sobre isso no início do relacionamento e várias vezes até agora, quando membros da minha família se casaram e quando ele me pediu em casamento. Além disso, ele trabalha em casa, com reuniões ocasionais presenciais".

Decepção

"Estou tão desanimada e desinteressada neste relacionamento que estou pensando em cancelar o casamento". Os usuários do Reddit quase unanimemente concordaram com a mulher, com um deles dizendo: "então ele a cortou, o que? isso não significa que ele está negando o casamento? Basicamente, é um divórcio?".

E a mulher respondeu: "essencialmente sim. Porque você só a tira no divórcio. Homens não casados não usam uma. Ele não está usando uma". Outro usuário disse: "ele não quer se envolver em sua cultura? Eu sinceramente vejo sinais de alerta. Acho as pulseiras das culturas daquela região lindas, e se meu marido fizesse parte disso, eu honraria as tradições, assim como esperava que ele honrasse as minhas. O compromisso é necessário no casamento, e parece que ele não está disposto a ceder?".

Enquanto outro disse: "esta postagem dá a impressão de 'eu quero uma esposa estrangeira, mas não quero lidar com nenhuma das diferenças estrangeiras que eu não gosto'. Não ficaria surpreso se ele achasse que uma mulher não americana seria uma melhor 'dona de casa' e se submeteria a ele ou algo do tipo".