Mulher fica de coração partido ao tomar dura decisão sobre seu bebê

Uma jovem mãe precisou tomar uma decisão difícil envolvendo o relacionamento com sua família e o nascimento de seu bebê. Segundo ela, que desabafou no Reddit, esta foi a única forma que ela encontrou para garantir que a filha cresça saudável.

Sem se identificar, a jovem de 24 anos conta que acabou de dar à luz seu primeiro bebê, e que isso a fez precisar tomar uma decisão difícil em relação à sua família. Tudo começou logo quando ela descobriu a gestação.

“Quando descobri que estava grávida eu contei para minha mãe, que prontamente me falou finalmente ter encontrado uma nova razão para viver. Eu então pedi a ela para não contar para mais ninguém sobre a gravidez, pois queria manter em segredo até que estivesse pronta para compartilhar a novidade com minhas irmãs. Bem, ela contou para todos os familiares do seu lado da família, menos para minha irmã mais nova que ficou extremamente magoada com isso”.

“Quando minha irmã mais velha soube da gravidez, ela prontamente me ligou dizendo que eu deveria imediatamente interromper a gestação, algo que é legalizado no país em que moramos. Isso simplesmente por ela não gostar do meu noivo e também, acredito eu, por ela ter problemas de infertilidade e assuntos não resolvidos em relação a isso”, revela.

No entanto, essa foi somente uma das diversas preocupações que a jovem teve ao longo da gestação.

Ela tomou uma difícil decisão

Seguindo com seu relato, a mulher conta que ao longo dos nove meses de gravidez sua mãe a fez sentir como se fosse uma “substituta” para reviver as gestações que ela teve, dizendo que ela acompanharia todos os passos até o nascimento de sua neta.

“Ela afirmava que ficaria na sala de parto até eu chegar aos 10cm de dilatação e que depois iria embora, e sempre que eu dizia que não faria isso, ela desconversava”.

A jovem então explica que, perto da data prevista do parto, decidiu seguir para o procedimento de indução, e convidou a irmã mais nova para acompanhá-la como uma forma de reparar o incômodo causado pelas atitudes da mãe.

“Acontece que minha irmã mais velha rastreou o celular dela e viu que ela estava no hospital. Em pouco tempo ela deduziu que eu estava em trabalho de parto e eu comecei a receber diversas ligações dos meus pais”.

“Meu pai ligou e gritou comigo dizendo que arruinei qualquer chance deles se relacionarem com minha filha e que eu sou egoísta. Por conta do estresse, acabei ficando internada logo após o parto”.

Leia também: Grávida é criticada ao pedir para estranho não tocar em sua barriga

“Ao invés de perguntarem como eu e a bebê estávamos eles estavam mais preocupados em me criticar. Agora estou em dúvida sobre deixá-los conhecer minha filha recém-nascida, mas ao mesmo tempo não quero ser culpada por minha mãe recair da depressão. Eu agi errado em algum momento?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente e deve se manter firme em sua decisão.

“Você agiu corretamente e saiba que você também poderia ter avisado as enfermeiras sobre quem poderia ou não entrar na sala de parto com você. Elas sempre seguirão os desejos da grávida”, comentou uma pessoa.

“Sua família, tirando sua irmã mais nova, parece um pesadelo. Exigir acompanhar o parto, seguir a localização da sua irmã pelo celular, pedir que você interrompa a gravidez, foram tantas coisas erradas. Você está correta na sua decisão”, finalizou outra.