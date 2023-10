Morador de casa cancela Halloween para estranhos

Moradores de um tranquilo subúrbio enfrentam uma situação inesperada na temporada de Halloween. Um morador descontente decidiu "cancelar" o Halloween para estranhos que vinham em busca de guloseimas, gerando um debate acalorado nas redes sociais.

O Halloween é uma época adorada por muitos, com crianças de todas as idades se fantasiando e batendo de porta em porta em busca de doces. No entanto, nem todos compartilham da mesma alegria quando estranhos desconhecidos começam a invadir seus bairros em busca de guloseimas.

Imagem: Charles Parker / Pexels

O cartaz

Em um esforço para desencorajar a presença indesejada de forasteiros no Halloween, um morador tomou medidas drásticas. Um cartaz, compartilhado em uma página australiana no Facebook chamada Adventures of Couponista, declarava o Halloween como "cancelado". O cartaz expressava a insatisfação com os intrusos que "arruinaram" a festividade para os moradores locais.

Imagem: Facebook

O debate

O Mirror relatou que a reação ao cartaz foi mista. Muitos se mostraram contra a atitude do morador, argumentando que o Halloween é uma festa para todos, independentemente de onde vivem.

Uma mãe observou que, em alguns subúrbios, é complicado levar as crianças para brincar de "doces ou travessuras", enquanto em outros lugares, a experiência é mais acessível e agradável.

Imagem: Yaroslav Shuraev / Pexels

O caso levanta questões sobre a natureza do Halloween e sua evolução ao longo dos anos. A tradição de "doces ou travessuras" é adorada por muitos, mas como os bairros mudaram e as preocupações de segurança aumentaram, parece haver espaço para um debate sobre como a festa deve evoluir.

Independentemente do lado em que você se encontra nessa controvérsia, o Halloween permanece como uma celebração aguardada por muitos, e a busca por doces nas ruas continuará, adaptando-se aos tempos modernos e às preocupações dos moradores. O que acontecerá no próximo 31 de outubro? Só o tempo dirá.