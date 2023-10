Medicina aos 64: idoso entra na faculdade e viraliza

Um homem de 64 anos ingressou na faculdade de Medicina e comprovou que nunca é tarde para colocar em prática os sonhos e planos. E ele está determinado a fazer a diferença na área da saúde!

O mais novo estudante, Fabiano Bessa, é de São Luís no Maranhão, e sempre quis ser médico. Mas a vida e as responsabilidades o obrigaram a adiar os planos. Determinado, ele retomou o sonho agora e chegou a hora de concretizar.

O filho, com o mesmo nome do pai, ficou tão orgulhoso da aprovação do idoso na faculdade que fez um vídeo. Nele, Fabiano surge sem camisa, sorrindo muito, e enfrentando as brincadeiras típicas dos calouros: cabelo raspado e corpo todo pintado!

A brincadeira dos filhos com o calouro de Medicina conquistou a web. Não é para menos.

“Dr” Bessa se une aos colegas, bem mais jovens, no desafio de aulas práticas nas Unidades Básicas de Atendimento (UBS) e também nas teóricas. É pura alegria.

Ele se formou no meio do ano, mas o vídeo com a farra só viralizou agora.

Apoio nas redes

Depois que o vídeo viralizou, não faltaram comentários e palavras de apoio ao estudante de medicina.

“Parabéns. Com a experiência de vida e a maturidade, será com certeza um excelente profissional”, ressaltou uma internauta.

Para outra seguidora, sempre é tempo de realizar. “Coisa mais linda. Muita vida para que ele realize os sonhos que ele fez acontecer.”

Uma internauta disse compreender o projeto do “Dr” Bessa. “Coisa mais querida, realizou seu sonho, criou os filhos, agora é hora de pensar em seu futuro, com certeza será um grande médico.”

Os ministérios da Educação e Saúde avaliam aumentar o número de vagas oferecidas nos cursos de medicina no país, leia aqui

Fonte: Só Notícia Boa

LEIA TAMBÉM: Alunos se irritam após Fabio Assunção entrar em faculdade e ser tietado: ‘Deixem o cara em paz’