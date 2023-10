Irmão estraga o pedido de casamento do outro após "pegar emprestado" o anel de noivado

A rivalidade entre irmãos pode ser uma experiência desafiadora, com alguns desejando ser os primeiros a atingir as grandes realizações da vida, desde comprar uma casa até ter um bebê - há muitos marcos a serem alcançados. E um deles é ficar noivo e se casar. Se você já viu seus irmãos fazerem isso, pode se sentir ficando para trás.

Foi por isso que um homem teria tomado uma ação drástica ao descobrir que seu irmão planejava fazer uma proposta de casamento a sua namorada. Ele fez algo que quase arruinou seu relacionamento com a família.

Em uma postagem online, o irmão que planejara o pedido de casamento revelou como seu irmão mais velho roubou o anel de noivado que ele havia comprado e o deu à sua própria namorada antes que ele pudesse usá-lo, levantou o The Mirror.

Aliancas-MegaPixelStock-Pexels

Imagem: MegaPixelStock / Pexels

Sem querer

No Reddit, ele explicou: "estou planejando pedir minha namorada em casamento em nosso quarto aniversário, em 30 de setembro. Estou planejando isso há cerca de um mês e escolhi o anel algumas semanas atrás. O que consegui estava em promoção, então consegui a um preço surpreendentemente baixo".

Ele continuou: "no fim de semana passado, contei a meu irmão sobre meus planos e mostrei o anel a ele. Ele me informou que também planejava pedir sua namorada em casamento. No dia seguinte, meu irmão veio ao meu apartamento enquanto minha namorada estava fora. Ele me perguntou se poderia 'emprestar' meu anel para pedir sua namorada em casamento".

Mas logo após essa conversa, o irmão mais velho propôs a sua namorada usando o anel de seu irmão. Ficou claro que ele havia pego o anel sem permissão quando visitou a casa do irmão. Isso só veio à tona quando a noiva enviou uma foto dela usando o anel em um grupo de bate-papo da família.

O irmão mais novo explicou: "liguei para ele para perguntar sobre o anel e ele se desculpou imediatamente e disse que 'manteria sua promessa' e me devolveria o anel. Mas, a essa altura, minha namorada já tinha visto o anel, e a noiva dele havia postado sobre isso nas redes sociais, então era inútil fazer o pedido de casamento com o mesmo anel. Discutimos sobre isso, e ele confessou que, embora tivesse dito à noiva que o anel era apenas provisório, ele não disse de onde o havia tirado".

Alianca-TranStudios-Photography-Video-Pexels

Imagem: TranStudios Photography & Video / Pexels

Conflito e reconciliação

O irmão mais novo ficou mais furioso com o fato de o irmão mais velho ter ido pelas costas dele e pego o anel depois de receber uma negativa. Além disso, ele sabia que a noiva de seu irmão não gostaria de saber que o anel de noivado havia sido roubado dele, então disse a seu irmão que contaria a verdade a ela, a menos que ele comprasse um novo anel de noivado.

Após algumas horas de discussão, o irmão mais velho concordou em comprar um novo anel de noivado. A rivalidade fraternal levou a um novo desentendimento entre os dois irmãos e a mãe deles também ficou insatisfeita com o que aconteceu.

No entanto, em uma atualização compartilhada posteriormente no Reddit, o irmão mais novo conseguiu fazer o pedido de casamento e sua parceira adorou o anel. Ele sábia e honestamente contou a ela a verdade sobre o que aconteceu, e felizmente ela ficou satisfeita com o que recebeu.

O irmão mais velho eventualmente pediu desculpas à sua parceira e confessou que havia "entrado em pânico" quando soube que seu irmão planejava fazer uma proposta de casamento, pois ele queria ser o primeiro a ficar noivo, sendo o irmão mais velho.

A atitude do irmão mais velho chocou as pessoas, com uma delas comentando: "honestamente, o primeiro sinal vermelho para mim foi o irmão dizendo que não queria gastar dinheiro em um anel 'caso ela dissesse não'". Outra pessoa disse: "quem dá um anel de 'colocação'? E que idiota, obviamente, ela vai postar fotos do anel. E roubar o anel de seu irmão? Só decisões ruins o tempo todo".