Gerente de restaurante rebate crítica: "uma estrela não reflete nossa experiência genuína"

A gerência do Atina Kitchen, um restaurante em Chester (Inglaterra), respondeu a uma avaliação de uma estrela no TripAdvisor de forma franca e honesta. O cliente, conhecido como Katie, criticou a falta de atenção dos funcionários e a experiência geral. No entanto, o gerente expressou seu desapontamento pela revisão negativa, especialmente porque não refletia a experiência passada do cliente, diz o Mirror.

A resposta

Em sua resposta, o gerente lamentou profundamente que Katie não tenha compartilhado suas preocupações durante sua visita para que concordasse com a situação na hora.

Além disso, apontou que a revisão negativa veio em um momento crucial, quando a indústria de restaurantes enfrentou desafios importantes devido à crise econômica.

O gerente também destacou a importância de revisões justas e equilibradas, incentivando os clientes a compartilharem suas experiências positivas e negativas. Ele expressou sua esperança de que os clientes considerem o impacto de suas avaliações, especialmente durante esses tempos difíceis, e incentivou a prática de fornecer feedback construtivo para ajudar os restaurantes a melhorar continuamente seus serviços.