Experiência de pesadelo: durma se puder na "estação de metrô assustadora" de Nova York

Se você é corajoso o suficiente para enfrentar seus medos, prepare-se para uma experiência única na vida. No Halloween (31/10), o InterContinental, na Times Square, em parceria com o Madame Tussauds, está oferecendo uma estadia escondida em uma estação de metrô de Manhattan (EUA), transformada em um verdadeiro pesadelo, diz o New York Post.

Arrepiar

Por US$ 4.000, dois visitantes destemidos podem passar uma noite assustadora no hotel dos horrores, onde figuras de cera de personagens icônicos do terror, como Pennywise de "It" e a freira demoníaca de "The Conjuring", ganham vida. Até mesmo Regan, do clássico "O Exorcista", pode ser vista flutuando ao lado da cama. Os corajosos também desfrutarão de um jantar de três pratos com comida e bebidas inspiradas nos filmes populares de Halloween da Warner Bros.

Durante uma estadia, os hóspedes farão um tour pelos manequins macabros, guiados pelos artistas do Madame Tussauds, e terão a oportunidade de capturar memórias assustadoras com um fotógrafo profissional. A suíte com tema de estação de metrô será equipada com um frigobar abastecido para garantir que ninguém passe sede durante essa noite aterrorizante.

You can sleep inside a spooky NYC ‘subway station’ — if you can handle it https://t.co/xP62j6kn3j pic.twitter.com/mOeCXNRwZK — New York Post (@nypost) October 13, 2023

Após uma noite sem dormir repleta de sustos, os visitantes terão a opção de desfrutar de um café da manhã reconfortante, seja através do serviço de quarto ou no Stinger Cocktail Bar & Kitchen do hotel.

Se você está pronto para essa experiência única e assustadora, faça sua reserva ligando para 212-803-4580 ou enviando um e-mail para ictsqsales@ihg.com. Mas lembre-se, essa jornada é apenas para os mais valentes.