Esposa é criticada ao proibir o marido de ir ao casamento do melhor amigo

Um casal parece estar enfrentando momentos complicados à medida que a espera pela chegada de seu primeiro filho está perto de terminar. Enquanto a mãe se prepara para o nascimento do bebê, ela também está preocupada em “educar” seu marido sobre suas novas funções parentais.

Segundo o relato, feito pela mulher no Reddit, sua gestação foi planejada, mas ao mesmo tempo inesperada. Após anos lutando com problemas de fertilidade ela e o marido se surpreenderam quando o teste de gravidez retornou positivo.

No entanto, a data prevista para a chegada do bebê é de 1 semana antes do casamento do melhor amigo do homem.

“Meu marido será padrinho no casamento de seu melhor amigo, que deve acontecer há 2 horas de onde moramos, e ele está superanimado com isso. No entanto, eu devo ou ter dado à luz ao nosso bebê ou estar prestes a fazer isso, e disse a ele que não me sinto confortável com ele estando longe nessa situação”.

“Ele pareceu levar na brincadeira e fez comentários sobre ‘pegar um jatinho’ caso eu entrasse em trabalho de parto enquanto ele estava no casamento ou até mesmo pedir a sua mãe para ficar conosco nos dias seguintes ao parto”, explica a mulher.

Ela não quer que o marido vá

Seguindo com seu relato, a mulher conta que entende a importância do casamento para seu marido, mas que ainda assim não se sente confortável em ficar sozinha e precisa de garantias que ele entenda seu ponto de vista como uma mãe que espera pela presença do pai de seus filhos.

“Eu entendo que poderia agendar o parto para uma data mais distante do casamento, mas essa é a única forma possível dele ir ao casamento. Não é um impeditivo total para ele ir ao casamento, até porque existem situações em que ele pode comparecer, mas parece que estou sendo forçada a lidar com toda a ansiedade sozinha. Preciso que ele se comprometa com um plano real, mesmo sendo flexível”, finaliza.

Em pouco tempo, os usuários do Reddit interagiram com a publicação e deram suas opiniões,

“Você não está errada, mas acho que vocês podem esperar o casamento chegar para tomar uma decisão. Não tem como saber com antecedência o que vai acontecer”, comentou uma pessoa.

“É importante que seu marido avise ao amigo que existe uma chance real dele não conseguir ir ao casamento”, finalizou outra pessoa.