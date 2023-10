Especialista em viagens adverte: "ocupar os dois apoios de braço envergonha passageiros"

Um vídeo viral no TikTok lançou luz sobre um hábito "irritante" de muitos passageiros de avião: ocupar ambos os apoios de braço, especialmente para aqueles que têm a opção de uma janela ou assento no corredor. Jess Bohorquez, conhecida por suas dicas de viagem no perfil Points By J, apontou a falta de atenção por outros passageiros, pedindo para que os viajantes sejam mais conscientes durante os voos, diz o New York Post.

Etiqueta aérea

Bohorquez destacou a importância de deixar o apoio do braço do meio livre para quem está na poltrona central, uma prática básica de cortesia. Sua mensagem encontrou eco entre os usuários do TikTok, com muitos concordando que essa regra deveria ser reforçada pelas companhias aéreas.

Além do problema dos apoios de braço, Bohorquez também abordou outras questões de etiqueta aérea. Ela enfatizou a eficiência durante o embarque, enviando aos passageiros que sejam rápidos ao guardar suas bagagens de mão.

Além disso, alertou sobre a importância de respeitar o espaço pessoal dos outros e evitar conversas prolongadas, já que a maioria das pessoas prefere relaxar durante o voo.

Finalmente, Bohorquez lembrou a todos sobre o uso correto das meias durante o voo para evitar qualquer desconforto olfativo. Sua lista de etiquetas da companhia aérea rapidamente ganhou popularidade, destacando a necessidade de um comportamento consciente e respeitoso entre os passageiros.

Este episódio serve como um lembrete de que a cortesia e o respeito pelos outros tornam a experiência de viagem mais agradável para todos a bordo. Praticar uma boa etiqueta não apenas torna uma jornada mais suave, mas também contribui para um ambiente de viagem mais amigável e respeitoso.