Escândalo de trotes faz escola cancelar temporada de futebol

A escola de ensino médio de Sayville, em Long Island (EUA), tomou uma decisão drástica ao cancelar o restante da temporada de futebol masculino. A medida foi tomada devido a alegações de "trote sistemático e contínuo" que, em anos anteriores, envolviam elementos de racismo e antissemitismo. A notícia veio à tona através de um relatório.

O Superintendente do Distrito Escolar de Sayville, Marc Ferris, informou os pais sobre a decisão por meio de uma carta obtida pelo jornal "Newsday". A carta revelou que jogadores mais jovens da equipe de futebol da Sayville High School foram submetidos a abusos ao longo desta temporada.

"Esta decisão foi tomada como resultado das descobertas de uma investigação interna que revelou que membros de nossa equipe Varsity de Futebol participaram de atividades de trote fora do campus, que incluíam atos de violência e humilhação contra jogadores mais jovens em nossa equipe", disse Ferris, de acordo com o "Newsday".

A equipe, que tinha um histórico de derrotas, tinha apenas mais dois jogos a serem disputados na temporada. Segundo o relatório, Ferris descreveu alguns estudantes como "agressores" e afirmou que os colegas que foram vítimas do abuso não se sentiam à vontade para relatar o ocorrido às autoridades da escola.

"Embora esses eventos tenham ocorrido fora das dependências da escola, é nossa obrigação como distrito escolar responsabilizar aqueles que participaram e enviar uma mensagem forte a toda a nossa comunidade escolar de que trotes, discriminação, bullying, racismo ou antissemitismo de qualquer tipo, em qualquer forma ou fórum, é completamente inaceitável e intolerável".

Ainda não está claro quantos jogadores estavam envolvidos e quais medidas disciplinares serão aplicadas. A decisão de encerrar a temporada visa enviar um sinal forte de que tais comportamentos não serão tolerados na comunidade escolar de Sayville. A escola agora enfrenta o desafio de lidar com as consequências e restaurar a integridade do programa esportivo.