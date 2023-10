Dormir com meias está certo ou errado? Médicos respondem

Quando se trata de melhorar o sono, existem muitas dicas amplamente conhecidas, como manter um horário de sono regular, usar cortinas que bloqueiam a luz, evitar eletrônicos antes de dormir e muito mais. No entanto, uma ideia menos comum é a de aquecer os pés antes de dormir, levantou o New York Post.

Alguns estudos mostraram que as pessoas que usaram meias na cama ou empregaram outros métodos para aquecer os pés pegaram no sono mais rapidamente e permaneceram dormindo por mais tempo, de acordo com a National Sleep Foundation, na Virgínia (EUA).

A Dra. Biquan Luo, cientista biomédica baseada em São Francisco, compartilhou sua perspectiva sobre por que aquecer os pés pode ajudar você a dormir melhor e mais.

"Aquecer os pés pode ter um impacto positivo no sono para muitas pessoas, principalmente devido ao seu efeito na promoção de uma temperatura central do corpo mais baixa e relaxamento", disse ela.

A temperatura central do corpo desempenha um papel crucial na regulação do ciclo sono-vigília, observou Luo.

Meia-no-pe-Kevin-Malik-Pexels

Imagem: Kevin Malik / Pexels

Temperatura corporal

"Enquanto dormimos, nossa temperatura central naturalmente diminui como parte de nosso ritmo circadiano", disse ela. "Essa queda começa no início do sono e atinge seu ponto mais baixo durante as primeiras horas da manhã. A diminuição da temperatura central do corpo ajuda o corpo a adormecer e permanecer assim".

Aquecer os pés - seja usando uma almofada térmica, tomando um banho quente, usando um spa para os pés ou usando meias aquecidas - pode dilatar os vasos sanguíneos nos pés, fazendo com que se expandam e retenham mais sangue, explicou Luo.

"Essa dilatação permite que mais sangue flua de outras partes do corpo para os pés. Como resultado, pode ajudar a dissipar o calor do corpo e diminuir a temperatura central do corpo".

A sensação de calor nos pés pode ser reconfortante e relaxante, facilitando o relaxamento e o sono, de acordo com a médica.

Também pode ajudar pessoas com má circulação, pois o fluxo sanguíneo reduzido para as mãos e os pés pode levar a sensações de frio e dormência, acrescentou ela.

"Em tais casos, aquecer suavemente os pés pode proporcionar alívio, aumentando o fluxo sanguíneo e aliviando o desconforto, ajudando ainda mais a pessoa a adormecer", disse Luo.

Dormindo-Andrea-Piacquadio-Pexels

Imagem: Andrea Piacquadio / Pexels

Recomendações

Embora aquecer os pés promova um sono melhor, a médica observou que as preferências individuais variam - o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra.

"Algumas pessoas podem preferir pés mais frios quando dormem e acham que aquecer os pés interrompe o sono", disse ela.

Para aqueles que decidem tentar aquecer os pés antes de dormir, Luo enfatizou a importância de evitar o desconforto ou lesões causadas pelo superaquecimento.

Os idosos também têm uma percepção reduzida do calor, tornando-os especialmente vulneráveis a lesões causadas pelo superaquecimento.

"Em resumo, aquecer os pés antes de dormir pode ser uma dica útil para um sono potencialmente melhor, mas a eficácia desse método pode variar de pessoa para pessoa, portanto, é importante prestar atenção ao seu próprio conforto e preferências de sono", disse a médica.

Ela também destacou a importância de consultar um profissional de saúde para obter orientações personalizadas se você tiver preocupações sobre a qualidade do seu sono ou a temperatura adequada para dormir.