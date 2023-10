Avó de 61 anos viraliza ao aparecer ‘grávida’ de jovem de 21

Viralizou recentemente nas redes sociais um vídeo de uma senhora de 61 anos, conhecida na web como Vozinha Vida Loka, em um Chá Revelação.

Na postagem, a suposta mãe do bebê era a própria vovó, e, além de grávida, ela aparecia romanticamente acompanhada por um jovem de 21 anos, como detalhado pelo site Terra.

Roger, o rapaz, que também é influenciador, aparece com a senhorinha segurando sapatinhos de bebê e dando beijos na barriga.

Rapidamente o vídeo se tornar viral e gerando centenas de comentários.

No entanto, a verdade por traz do vídeo foi revelada: Tudo isso não passou de uma brincadeira.

Ainda de acordo com as informações, a Vozinha Vida Loka é humorista e tem o costume de publicar vídeos com a específica finalidade de se tornarem virais nas redes sociais. Confira vídeo:

Com informações do site Terra

LEIA TAMBÉM: