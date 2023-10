Após viajar 40 km para acompanhar enterro, macaco se emociona ao lado de homem que o alimentou

Até onde vai o apego dos animais com os seres humanos? Um caso triste prova que até mesmo eles podem sentir a perda de alguém querido.

Em Amroha, Uttar Pradesh, Índia, uma cena triste marcou o funeral de Ramkunwar Singh, após um macaco acompanhar o cortejo por mais de 40 quilômetros, agarrado à manta que cobria o corpo.

O vídeo, que está circulando as redes sociais, mostra o animal agarrado ao pano, enquanto a família viaja em cima do veículo.

Segundo a mídia local, a demonstração de afeto aconteceu pois o homem alimentou o macaco nos últimos meses.

Confira o vídeo:

Macaco viaja 40km para funeral de homem que o alimentou e ‘chora’ ao lado do corpo - via Extra Globo pic.twitter.com/wZRtTRjDFu — perrenguematogrosso (@perrenguemt) October 15, 2023

Após a viagem, o animal se senta ao lado do corpo, aparentemente demonstrando emoção, assim como os familiares do falecido.

O Rio Ganges é considerado sagrado para os indianos. Seguindo a tradição hindu, os corpos costumam ser cremados, para que as almas sejam libertadas e reencarnadas. As cinzas então são jogadas no rio, considerado um dos maiores do mundo.

