Viver cem anos com saúde? Novo estudo com amostras de sangue identificou alguns segredos

Cada vez mais pessoas se tornam centenárias, graças a diversos avanços em questões como medicina, nutrição e condições de vida, principalmente nos países mais desenvolvidos. Mesmo assim, quem chega aos cem anos continua a ser uma pequena minoria da população, e alguns estudos tentam identificar os fatores mais importantes que contribuem para atingir a longevidade.

Um dos mais recentes foi realizado na Suécia e, após ser publicado na revista científica GeroScience, uma das suas autoras, a epidemiologista Karin Modig, analisou os resultados em The Conversation.

Ela e seus colegas analisaram o sangue de 44 mil suecos, cujas amostras foram colhidas no passado, quando tinham entre 64 e 99 anos. 2,7% destas pessoas atingiram a idade de cem anos (a Suécia é um dos países com maior esperança de vida do mundo e, segundo dados da ONU, está empatada com a Espanha, com uma esperança de vida de 83 anos). As mulheres, com uma maior expectativa de vida, representaram 85% dos suecos que completaram 100 anos.

Com estes dados sanguíneos, os investigadores compararam os perfis de biomarcadores daqueles que viveram até aos centenários com aqueles que viveram vidas mais curtas. Eles analisaram doze biomarcadores que já foram associados à longevidade em estudos anteriores, relacionados com inflamação, metabolismo, função hepática e renal ou possível desnutrição, ou anemia.

Resultados do estudo

Após essas análises, os resultados mais importantes do estudo são que quem chega ao centenário tende a ter níveis mais baixos de glicose, creatinina e ácido úrico a partir dos sessenta anos. Karin Modig garante que muito poucos centenários tinham níveis de glicose superiores a 6,5 nessas fases, ou níveis de creatinina superiores a 125.

Além disso, o estudo estabelece que aqueles com níveis mais baixos de colesterol total e ferro têm menos probabilidade de atingir a idade de cem anos do que aqueles com níveis mais elevados. Claro, Modig afirma que em alguns dos biomarcadores as diferenças eram pequenas entre pessoas com vida longa e aquelas com vidas mais curtas, enquanto noutros biomarcadores eram mais palpáveis: por exemplo, o grupo com baixo nível de ácido úrico tinha 4% de probabilidade de chegando aos cem anos, enquanto no grupo com maior ácido úrico as opções foram reduzidas para 1,5%.

De qualquer forma, o autor reconhece também que os valores dos biomarcadores podem ser influenciados por fatores que fogem ao âmbito deste estudo, como a nutrição ou a ingestão de álcool. Em qualquer caso, ele acredita que estes resultados podem ser úteis, pois refletem que “monitorar os valores renais e hepáticos, bem como a glicose e o ácido úrico à medida que envelhecemos, não é uma má ideia”.

