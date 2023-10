Terapeuta pede gorjeta no final da sessão, alegando que a paciente tem dinheiro

Imagine ir ao médico e, no final da consulta, ser solicitada a deixar uma gorjeta. Isso é exatamente o que aconteceu com uma paciente que frequentava sessões de terapia. Ela é uma mãe, que ficou chocada quando a terapeuta pediu uma gorjeta no final da sessão, com a justificativa de que a paciente tinha um "bom dinheiro". Indignada com a situação, a paciente recorreu às redes sociais para criticar a profissional de saúde.

pexels-shvets-production-7176319

Imagem: SHVETS production / Pexels

O pedido de gorjeta surgiu após um comentário casual da paciente, mencionando que não precisava mais se preocupar com dinheiro pela primeira vez na vida. A paciente explicou que estava economizando uma quantia considerável de dinheiro a cada mês devido a sua situação financeira favorável.

No entanto, na sessão seguinte, a terapeuta fez a inusitada solicitação de uma gorjeta, argumentando que não ganhava muito com o pagamento feito pelo seguro de saúde. Ela sugeriu uma contribuição em dinheiro de 16 libras (R$65) como uma forma de "gorjeta".

pexels-shvets-production-7176026

Imagem: SHVETS production / Pexels

A paciente ficou perplexa com o pedido e questionou se isso não estava relacionado ao seu comentário anterior sobre sua melhoria financeira. A terapeuta assegurou que não havia relação e que estava apenas buscando uma forma adicional de renda.

Diante dessa situação, a paciente decidiu encerrar o tratamento com a terapeuta, apesar da recomendação de seu ex-cônjuge para não interromper o processo terapêutico. A paciente acreditou que a terapeuta estava tentando se aproveitar da sua melhoria financeira e, consequentemente, a confiança no profissional foi abalada.

Segundo o Mirror, após notificar a terapeuta sobre a decisão de encerrar o tratamento, a paciente não obteve uma resposta imediata. A experiência levou a uma reflexão sobre a importância da ética na relação entre terapeutas e pacientes.

A solicitação de gorjeta por parte da terapeuta gerou uma onda de indignação nas redes sociais, com muitos usuários condenando a atitude como "altamente antiética". Alguns usuários sugeriram que o paciente deveria denunciar a terapeuta à entidade profissional competente, argumentando que é antiético que profissionais de saúde peçam gratificações aos pacientes.

pexels-shvets-production-7176297

Imagem: SHVETS production / Pexels

Além disso, alguns usuários destacaram que solicitar gorjetas dessa forma pode ser considerado ilegal e uma forma de fraude no contexto de seguros de saúde. Isso levanta questões importantes sobre a ética e integridade dos profissionais de saúde em relação aos pacientes.