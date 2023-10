Sogra cobra por limpeza durante parto: pais chocados com conta

Uma mulher ficou chocada ao perceber que sua sogra havia enviado uma fatura pelos serviços de limpeza e pelos produtos que comprou enquanto ela estava dando à luz e o casal estava no hospital.

Quando uma mulher está grávida, ela está ansiosa para a chegada do bebê, e muitas futuras mães fazem planos de contingência para quando o bebê estiver a caminho. Algumas pessoas podem contar com a ajuda de familiares, e quando a sogra "ofereceu gentilmente" alimentar os cachorros do casal depois de a bolsa d'água da mãe ter estourado, eles ficaram felizes com o apoio.

wes-hicks-UWtWuoLgZRw-unsplash

Imagem: Wes Hicks / Unsplash

No entanto, ao voltarem para casa, eles se depararam com um bilhete preso à geladeira com uma fatura. O casal ficou se perguntando pelo que estavam sendo cobrados e ficou chocado com a ousadia da mãe do marido.

Ela recorreu ao Reddit para explicar a situação. Ela escreveu: "dei à luz ao meu lindo filho há uma semana. Infelizmente, houve complicações, então fui liberada ontem, mas estou muito grata por estar em casa com nosso bebê. Quando minha bolsa d'água rompeu, meu marido e eu estávamos em casa, e eu estava de pé em meu quarto. A limpeza claramente não era uma prioridade, então coloquei algumas toalhas no chão e fomos para o hospital".

"Durante o tempo em que estivemos no hospital, minha sogra gentilmente se ofereceu para alimentar nossos cachorros, e fomos muito gratos por sua ajuda. Foi apenas quando chegamos em casa ontem que vi que ela havia deixado um recibo e uma nota presos na geladeira, dizendo que havia limpado o carpete do meu quarto e queria ser reembolsada. Ela também decidiu limpar o resto da casa por conta própria e, no total, gostaria de ser paga pelo trabalho de um dia a US$25 por hora + US$200 em produtos".

pexels-polina-tankilevitch-4440570

Imagem: Polina Tankilevitch / Pexels

A nova mãe afirmou que foi gentil da parte dela limpar o carpete e o restante da casa, mas afirmou que nenhum deles a havia pedido para fazer isso, e, como resultado, seu filho enviou uma mensagem de texto que dizia: "olá, mãe, realmente apreciamos sua ajuda nos últimos dias enquanto estava no hospital. Foi ótimo ter alguém para cuidar dos cachorros".

"Nós notamos seu bilhete e recibo e estamos um pouco chateados por você ter decidido: 1. remexer na casa, já que nenhum de nós a informou sobre a ruptura da bolsa d'água; 2. sair e comprar centenas de dólares em produtos de limpeza e, em seguida; 3. nos cobrar pelo seu tempo e pelos produtos mencionados. Gostaríamos também de saber onde estão esses produtos de limpeza, já que, se estamos pagando por eles, gostaríamos de obter nosso dinheiro de volta".

hannah-olinger-8eSrC43qdro-unsplash

Imagem: Hannah Olinger na Unsplash

"Quando confiamos a você os cachorros, realmente achamos que você estava nos ajudando de coração, sem nos dar a oportunidade de ganhar dinheiro rápido. Somos uma família e estamos magoados por você ter feito algo assim enquanto estava tão doente".

Mas a mãe dele não gostou da mensagem de texto, dizendo que "fez o que fez de coração" e referindo-se ao casal como ingrato. Outros membros da família também enviaram mensagens de texto ao casal, dizendo que ela "não precisava ajudar", mas o fez apesar de sua "idade avançada" porque "ama".

A autora original disse que "teve que desligar o celular" por causa das mensagens, e alguns membros da família até disseram que ela estava "preparando a casa para o bebê".

Ela concluiu o post escrevendo: "estou bastante chateada com toda a situação, mas meu marido agora está dizendo que talvez devemos pagar a mãe dele para evitar mais problemas e apenas aproveitar este momento como novos pais, em vez de lidar com tudo isso. Não concordo em pagar a mãe dele por nada! Ela enviou outra mensagem de texto ao meu marido dizendo que ficaria feliz em nos presentear com os produtos (ou seja, tirar do nosso saldo), mas ainda gostaria de ser paga pelo tempo dela".

pexels-andrea-piacquadio-3818561

Imagem: Andrea Piacquadio / Pexels

O Mirror publicou os os comentários, as pessoas foram rápidas em apontar que o casal não fez nada de errado. Uma escreveu: "não são os errados. Só é ajuda se o destinatário realmente a quiser. Caso contrário, é impor-se sobre eles. Cobrar por isso só agrava o problema, porque agora está forçando serviços comerciais indesejados. Se ela fez isso de coração, a coisa mais que poderia pedir é o custo dos produtos de limpeza, porque é a única coisa pela qual ela está financeiramente desfalcada (e eu nem aceitaria isso de bom grado). A bondade do coração não vem com um preço".

Outra disse: "a menos que o apartamento estivesse sujo, não há como ter levado oito horas para limpar!". Alguém comentou: "se a autora original fosse mesquinha, ela poderia convidar a família para jantar e, em seguida, cobrar pelo jantar. É a mesma situação, mas invertida na minha opinião. Faça um bom assado e acompanhamentos, os restaurantes poderiam cobrar o dobro dos custos apenas da comida. Então você pode cobrar pelo trabalho na cozinha também".