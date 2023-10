Múmia 'Stoneman Willie' é revelada 128 anos depois

Uma múmia conhecida como "Stoneman Willie" foi identificada mais de um século depois da morte, em uma prisão na Pensilvânia (EUA). O homem, que foi acidentalmente mumificado, finalmente receberá um enterro apropriado após permanecer em exibição em uma funerária em Reading desde novembro de 1895, de acordo com a Reuters.

De acordo com a Auman's Funeral Home, o homem foi acidentalmente mumificado por um embalsamador que estava experimentando novas técnicas de conservação.

Na quarta-feira, o diretor da funerária, Kyle Blankenbiller, informou à ABC News que eles haviam identificado com sucesso a múmia usando registros históricos e que uma cerimônia de enterro será realizada em 7 de outubro. "Foi reconfortante finalmente encontrar sua identidade", disse Blankenbiller. "Fizemos isso juntos."

O nome do homem será revelado em sua lápide durante a cerimônia em um cemitério local, acrescentou Blankenbiller, afirmando que o evento será "honroso e memorável". O corpo será transportado para o local do enterro com escolta policial. "Acredito que seja a coisa honrosa a se fazer", disse Blankenbiller, que também relatou que a funerária estava promovendo horários especiais de visitação para a múmia antes do enterro.

A Reuters informou que o homem era alcoólatra e faleceu de insuficiência renal em uma prisão local. Ele deu um nome falso quando foi preso por roubo, o que o fez ser conhecido como "Stoneman Willie" ao chegar à funerária.

Segundo Blankenbiller, o proprietário original da funerária, T.C. Auman, embalsamou o corpo com técnicas não testadas, o que preservou os cabelos e os dentes do homem, conforme relatado pela ABC News. "Willie" está vestido com um terno preto e gravata borboleta e tem uma faixa vermelha e dourada sobre o peito.

Segundo a People, no domingo, os moradores de Reading alinharam as ruas para celebrar o 275º aniversário da cidade com um desfile que incluiu um carro funerário com a múmia Stoneman Willie, conforme relatado pela Reuters. "Nossos funcionários nunca se referem a ele como uma múmia. Ele é nosso amigo Willie", disse Blankenbiller à ABC News.