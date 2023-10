Mulher teme ter arruinado sua relação com a família por conta de uma atitude

Uma mulher está preocupada com as reações da família de seu marido diante de uma “suposta atitude dela”. Em um desabafo no Reddit, a mulher questionou os usuários sobre sua atitude e se isso realmente poderia arruinar a relação do marido com os pais.

Sem se identificar, ela conta que tem uma prima mais nova de 21 anos, chamada Carlene, que tem a mesma idade que o irmão mais novo de seu marido, Roan. Segundo ela, seu marido passou para o irmão o usuário do Xbox da irmã mais nova de Carlene para que os dois jogassem juntos, algo que ela não se envolveu em momento algum.

“Mesmo meu cunhado sendo maior de idade, com 21 anos, ele ainda vive na casa dos pais que são extremamente controladores. Em algum momento o irmão do meu marido acabou em contato com minha prima e, sabendo que eles exigiram que eu não apresentasse os dois, eu avisei aos pais dele e deixei claro que eu não tinha nenhuma ligação com isso”, conta.

Ela então explicou que além de terem a mesma idade, seu cunhado e prima também fazem aniversário na mesma época do ano.

“Eu convidei minha prima e suas duas irmãs para passarem a noite na minha casa, mas ela acabou não vindo. Enquanto eu estava aqui meu marido recebeu uma ligação de seu pai falando que seu irmão disse a eles que eu tinha convidado ele e minha prima para passarem a noite aqui enquanto ele não estava em casa”.

Ela tentou se defender

Segundo a mulher, o convite em questão nunca aconteceu, mas ainda assim os sogros insistem que ela está mentindo para o marido e para eles.

“Meu sogro exigiu que meu marido falasse comigo e descobrisse a verdade. Eu simplesmente mostrei as mensagens e a única coisa que falei com o irmão dele foi um “parabéns” por seu aniversário”.

“Meus sogros continuaram pressionando meu marido sobre as mensagens e nós dissemos a eles para descobrir com o filho deles, porque eu nunca falei nada daquilo”.

No entanto, o sogro não concordou e parou de manter contato com o filho, levando sua mãe a criticá-lo por passar meses sem falar com o pai.

“Ela tentou fazer meu marido se sentir culpado e disse que eles precisavam se encontrar pessoalmente para resolver isso. Meu marido disse a ele que nós dois estamos disponíveis para conversar por telefone e explicar tudo, e aí foi o verdadeiro problema”.

“Meu sogro respondeu que somente os homens devem discutir esses assuntos pois ‘assim está escrito na bíblia’, e que mulheres tem que obedecer ao que eles disserem pois são ‘emocionais demais’ para tomar decisões”.

“Diante da atitude do pai, meu marido disse que, ‘em seu lugar de homem da casa’, sua decisão é ficar ao meu lado sendo que não fiz nada de errado e exigiu que o pai se desculpasse comigo, o que meu sogro obviamente discordou. Eu temo que essa situação cause uma briga de família e não sei o que fazer”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não tem muito o que fazer nessa situação.

“Seus sogros parecem fanáticos religiosos. Eu teria o mínimo contato possível com eles”, comentou uma pessoa.

“Engraçado seu sogro dizer que mulheres são dramáticas e emocionais quando ele é quem está agindo dessa forma”, finalizou outra.