Mensagens explosivas do WhatsApp entre Boris Johnson e Dominic Cummings sobre Covid

Em um desenvolvimento surpreendente, o inquérito oficial da Covid revelou mensagens do ex-assessor Dominic Cummings para o primeiro-ministro Boris Johnson, nas quais ele faz duras críticas à preparação do governo para o primeiro bloqueio da Covid-19, diz Mirror.

As mensagens, datadas de 12 de março de 2020, revelam a preocupação de Cummings com a falta de preparação do governo e a necessidade de agir rapidamente. Ele descreveu o Gabinete como "terrivelmente uma merda" e expressou frustração com a demora nas ações.

Agir rápido

Em uma das mensagens, Cummings sugeriu que alguns funcionários públicos queriam adiar a ordem para que as pessoas ficassem em casa, alegando que "não fizeram o trabalho e não fazem fins de semana". Ele alertou para a possibilidade de um cenário com 100 mil a 500 mil mortes, dependendo das ações tomadas.

Revealed: Boris Johnson and Dominic Cummings’s secret Covid WhatsApp messages https://t.co/pUAxZJYSXh — John E Jefferson (@JohnEJefferson) October 11, 2023

Outro ponto de destaque nas mensagens é a crítica de Cummings ao então chefe da Função Pública, Sir Mark Sedwill, a quem ele afirmou que "não tem um Scooby" sobre o que estava acontecendo.

Cummings também pressionou Johnson para presidir reuniões diárias na Sala do Gabinete em vez do Cobra, demonstrando a urgência da situação. Além disso, ele se opôs a governos descentralizados, como Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, nas decisões, argumentando que eles deveriam ser mantidos afastados das reuniões.

Essas revelações fazem parte da segunda fase do inquérito da Covid, que começou recentemente. O inquérito visa examinar a resposta do Reino Unido à pandemia e seu impacto.