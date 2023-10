Mãe afirma que filho é proibido de usar banheiro na escola durante os intervalos

Uma mãe ficou chocada ao descobrir que seu filho de 11 anos estava sendo disciplinado por pedir para usar o banheiro durante o horário de aula. Ela alega que as portas dos banheiros da escola são trancadas durante os intervalos, o que significa que ele não pode ir nesses momentos também, trouxe o Mirror.

Essa situação foi descrita como "bárbara" pela mãe, que ficou atônita quando seu filho lhe contou que estava sendo disciplinado por "comportamento disruptivo" ao pedir para ir ao banheiro.

Ela compartilhou sua preocupação em um post no Mumsnet, questionando se isso era normal. Ela também revelou que confrontou a equipe da escola sobre o assunto, e eles confirmaram que as portas dos banheiros são trancadas durante os intervalos, e as crianças só deveriam usá-los se tivessem uma necessidade médica.

Ela compartilhou em seu post: "meu filho de 11 anos começou a estudar em uma escola secundária no mês passado e recebeu duas advertências (ou estágio dois - interrupções de baixo nível) por pedir para usar o banheiro". Quando ela sugeriu que ele fosse durante os intervalos, ele alegou: "eu disse a ele para tentar ir nos intervalos, mas ele me disse que as portas estão trancadas".

Crianca-com-a-mae-Kindel-Media-Pexels-1

Imagem: Kindel Media / Pexels

Situação preocupante

Intrigada com essa situação, a mãe resolveu questionar a equipe da escola para confirmar os fatos. Ela relatou: "hoje a equipe confirmou quando perguntei. Crianças com necessidades médicas podem solicitar um passe para o banheiro, mas ele não se qualifica, então ele precisa aguentar das 8h até voltar para casa, por volta das 15h, sem poder usar o banheiro".

Ela então perguntou se estava sendo irracional por ficar chocada com isso, e outra pessoa que já trabalhou em escolas confirmou que isso ocorre em outras instituições. Essa pessoa disse: "trabalhei em várias escolas onde os banheiros são sempre trancados. Você precisa ir até a recepção e pedir uma chave. Não há tempo suficiente durante o intervalo para fazer isso. Bárbaro".

Outros pais também expressaram indignação com essa regra. Um deles comentou: "eu levaria isso para instâncias superiores. Os banheiros da escola não deveriam ser trancados durante os intervalos e almoços. Não consigo deixar de pensar que, de alguma forma, você entendeu errado. Se tentassem fazer isso na minha antiga escola secundária, os meninos simplesmente fariam xixi nos fundos, em vez de fumar".

Outro pai acrescentou: "muitas escolas estão assim agora. Há simplesmente muitas coisas acontecendo nos banheiros, e não há pessoal suficiente para supervisionar. Pergunte por escrito como seu filho pode acessar o banheiro".