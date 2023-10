Homem ameaça incendiar policial após encharcá-lo com álcool em estação de metrô

Um homem de 58 anos, identificado como James Murphy e residente em Manhattan (EUA), foi preso nesta semana após um chocante incidente na estação de metrô 135th Street e Lenox Avenue, em East Harlem, Nova York.

Segundo as autoridades, Murphy supostamente encharcou um policial do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) com álcool em gel e ameaçou incendiá-lo. O ataque ocorreu na plataforma 2/3 sul da estação, enquanto dois policiais à paisana faziam a patrulha no local, segundo informou o NYPost.

Plataforma 2/3 sul da estação 135th Street e Lexington Avenue / Imagem: Wikipédia

O incidente começou quando os dois policiais foram abordados de forma agressiva por James Murphy, por volta das 2h. Em um gesto chocante, o suspeito sacou uma garrafa de álcool em gel e jogou o líquido inflamável em direção a um dos policiais. Em seguida, Murphy teria segurado um isqueiro, ameaçando incendiar o policial. Após a ameaça, o suspeito fugiu do local, deixando os policiais atônitos.

James Murphy / Imagem: Twitter

Rapidamente, os policiais chamaram reforços e seguiram o suspeito até um túnel do metrô, onde conseguiram detê-lo. Ambos os policiais foram encaminhados ao Hospital Presbiteriano de Nova York/Columbia, onde receberam tratamento por ferimentos leves. Um dos policiais relatou sentir ardência nos olhos devido ao contato com o álcool.

Imagem: Robinson Greg / Unsplash

Imagem: Robinson Greg / Unsplash

Acusações e histórico criminal

James Murphy enfrenta uma série de acusações, incluindo agressão, perigo imprudente, resistência à prisão, obstrução da administração governamental, ameaça, invasão criminosa e conduta desordenada relacionadas ao incidente.

Além disso, as autoridades revelaram que Murphy possui um extenso histórico criminal, com mais de duas dúzias de prisões anteriores, envolvendo acusações que incluem roubo e posse de drogas.