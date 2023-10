Guarda costeira recupera destroços do submarino Titan e "restos humanos presumidos"

Nesta semana, oficiais anunciaram a recuperação de destroços adicionais do submarino Titan e "restos humanos presumidos" das profundezas do Oceano Atlântico.

Engenheiros de segurança marítima da Guarda Costeira dos Estados Unidos recuperaram várias partes dos destroços, incluindo a tampa de titânio intacta do navio de 6,7 metros, do fundo do oceano.

Os artefatos foram localizados a cerca de 488 metros do Titanic, o destino do submarino quando ele implodiu em junho, resultando na morte dos cinco passageiros a bordo.

Resgate

"Alegados restos humanos adicionais foram cuidadosamente recuperados de dentro dos destroços do Titan e transportados para análise por profissionais médicos dos Estados Unidos", disse a Guarda Costeira em comunicado.

Essa missão de resgate foi a segunda, e provavelmente a última, para o túmulo aquático. Outros restos humanos e partes do Titan foram recuperados dez dias após a implosão, em 18 de junho.

Autoridades investigarão os destroços e outras evidências encontradas na missão anterior de resgate, preparando-se para uma audiência pública sobre a tragédia.

Os investigadores acreditam que o Titan implodiu apenas 1 hora e 45 minutos após iniciar sua descida até o naufrágio do Titanic, atingindo uma profundidade de cerca de 3.657 metros sob o mar, levantou o New York Post.

Desastre

As cinco vítimas eram Stockton Rush, CEO da OceanGate, 61 anos; Paul-Henri Nargeolet, especialista francês no Titanic, 77 anos; Hamish Harding, bilionário britânico, 58 anos; Shahzada Dawood, empresário paquistanês de destaque, 48 anos, e seu filho Sulaiman Dawood, 19 anos.

Harding, Dawood e seu filho haviam pago até US$250 mil cada por um bilhete para ver o famoso naufrágio na viagem.

Antes de encontrar o local do naufrágio, uma busca internacional frenética foi realizada em busca do submarino desaparecido, com socorristas correndo contra o tempo para chegar ao veículo antes que ele ficasse sem oxigênio.

Stockton Rush, que estava pilotando o Titan, enfrentou críticas por aparentemente ignorar preocupações significativas de segurança em viagens anteriores de mergulho profundo.

A estrutura de fibra de carbono do Titan também foi criticada por não ser resistente o suficiente para suportar inúmeras descidas, como as que o Titan realizou. A OceanGate faliu desde então.