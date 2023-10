Grávida é criticada ao pedir para estranho não tocar em sua barriga

Uma das atitudes que mais incomodam as mulheres em estágios avançados da gestação é quando estranhos se acham no direito de tocar em suas barrigas. Uma jovem mãe, de 26 anos, está vivenciando isso pela primeira vez em sua vida e não sabe como lidar com a situação.

Desabafando no Reddit, a mulher, grávida de 25 semanas, conta que desde que sua barriga começou a crescer o contato com outras pessoas está praticamente insuportável.

“Nas últimas duas semanas eu estou precisando lidar com pessoas aleatórias querendo encostar na minha barriga. Por que as pessoas acham que fazer isso é aceitável?”, questiona.

“Eu cheguei no meu limite hoje enquanto esperava para ser atendida na clínica de quiropraxia. Um homem, que estava na minha frente, reparou a minha barriga e perguntou se o bebê estava se mexendo naquele momento”.

“Eu disse que sim, que ela estava se movendo um pouco. E isso foi o bastante para ele estender a mão e começar a tentar sentir os movimentos da minha bebê”, revela.

Ela se sentiu desconfortável

Seguindo com seu relato, a mulher conta que se sentiu completamente “desconfortável e invadida” pela atitude do homem e acabou gritando com ele no mesmo momento.

“Eu gritei para ele nunca mais tocar a barriga de qualquer mulher grávida, ainda mais sem pedir antes. Ele ficou irritado e me chamou de idiota e ignorante, antes de dar a volta e ir embora”, revela.

“Cheguei em casa a pouco tempo e contei para o meu marido o que aconteceu, ele disse que eu deveria apenas deixar o cara tocar minha barriga rapidamente ao invés de gritar com ele”.

“Eu provavelmente não deveria ter gritado, mas acho que isso pode fazê-lo pensar duas vezes antes de encostar na barriga de outra grávida. Mas agora estou me sentindo mal com isso, eu agi errado”?

Leia também: ‘Minha mãe me chamou de sugar baby, mas não gostou quando fiz o mesmo com ela’

Para os usuários do Reddit, ela agiu de forma completamente correta.

“Você não estava errada! Como seu marido se sentiria se alguém encostasse na bunda dele sem pedir? Ninguém pode tocar o corpo de outra pessoa sem permissão”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada, diferente de seu marido. Se qualquer estranho encostasse na barriga de grávida da minha esposa eu o faria tirar as mãos dalí imediatamente”, finalizou outra.