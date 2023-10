Gerente do McDonald's é acusado de assédio a jovem de 17 anos que foi "forçada" a sair

Uma agência federal apresentou uma ação judicial contra o franqueado Arch Fellows, alegando que um gerente do McDonald's em Oklahoma (EUA) assediou sexualmente uma funcionária de 17 anos até que ela não tivesse escolha senão pedir demissão.

A jovem, identificada apenas como "DBE" nos documentos do tribunal, reportou o assédio do gerente do departamento, Mikel Boone, de 26 anos, que teria feito comentários sexuais e ameaçadores durante o expediente no restaurante em Checotah, Oklahoma.

O processo foi movido pela Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego (EEOC) em tribunal federal de Oklahoma no mês passado. De acordo com os documentos, Boone fez comentários como perguntar se a adolescente era uma stripper e afirmar que ele "ainda poderia fazer bom uso de seu corpo" caso as fritadeiras explodissem.

O auge do assédio teria ocorrido entre outubro de 2020 e novembro de 2021, quando Boone teria agarrado DBE pela cintura e ameaçado: "você deveria ter cuidado ao ficar sozinha comigo, eu poderia te estuprar", de acordo com o processo.

DBE teria informado a gerência que se recusaria a trabalhar sob as condições criadas pelo gerente, mas seu horário de trabalho não foi alterado, forçando-a a continuar a trabalhar sob o assédio.

Somente seis dias após o incidente, um supervisor do franqueado Arch Fellow teria investigado o caso. De acordo com o processo, a representante da Arch Fellow, Gail Chirnside, fez DBE assinar um formulário de reclamação de assédio e pediu para que ela mantivesse a situação "o mais silenciosa possível".

Quando a investigação foi encerrada, Boone recebeu apenas uma "advertência final" por discutir o assunto do estupro com uma funcionária menor, de acordo com a EEOC.

DBE teria se sentido em risco após essa ação, e como seria forçada a continuar a trabalhar sob a supervisão de Boone, demitiu-se em meados de novembro de 2021.

A EEOC busca danos financeiros e pagamento retroativo da Arch Fellow, de acordo com o processo.

McDonalds-ready-made-Pexels

Imagem: Ready Made / Pexels

Proteção de vítimas

Andrea G. Baran, diretora regional da EEOC, destacou a importância de proteger jovens vítimas de assédio, afirmando que "empregadores têm a responsabilidade de proteger esses jovens funcionários contra assédio ilegal."

Uma porta-voz da Arch Fellows afirmou que estão comprometidos em fornecer um ambiente de trabalho seguro e respeitoso para seus funcionários, enfatizando que as alegações não refletem os valores da empresa. A Arch Fellows continuará investigando o caso.

Até o momento, os representantes do McDonald's não responderam ao pedido de comentário do The Post sobre o assunto.