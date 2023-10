Especialistas revelam tudo sobre a "non-surgical nose job"

A cirurgia plástica continua a evoluir, trazendo consigo maneiras inovadoras de melhorar a aparência sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica completa. Um exemplo disso é a "non-surgical nose job" ou a rinoplastia líquida, a mais recente sensação em cirurgia plástica que se tornou viral nas redes sociais.

Diferentemente da rinoplastia cirúrgica, que envolve uma operação mais rigorosa com bisturis e incisões, esse procedimento depende apenas de agulhas e preenchedores. Sim, você leu certo, sem bisturis ou incisões envolvidos.

marcel-scholte-LPurJnihmQI-unsplash

Não é incomum que as redes sociais chamem a atenção para esse tipo de procedimento, assim como aconteceu com o aumento de glúteos brasileiro, impulsionado pelo crescimento da cultura de influenciadores em 2010, como reportado pela Vox.

A crescente popularidade da rinoplastia não cirúrgica, geralmente buscada por mulheres entre 22 e 45 anos, segundo o cirurgião Dr. Jeffrey G. Lind II, parece estar relacionada à mesma razão.

"Estamos na era das selfies, e as pessoas estão prestando muito mais atenção em como aparecem nas câmeras. Como muitas tendências de beleza hoje, as redes sociais são o maior impulsionador da popularidade desse procedimento", afirma o Dr. Lind II.

O Que é?

A rinoplastia não cirúrgica é buscada apenas por motivos estéticos e envolve a injeção de preenchedores de ácido hialurônico, uma substância natural do corpo, no nariz ou ao redor dele.

Dr. Alexander Rivkin, fundador da RIVKIN Aesthetics e professor assistente clínico na Escola de Medicina da UCLA, destaca as diversas preocupações relacionadas à aparência que o procedimento pode abordar.

"O preenchedor pode preencher depressões, levantar a ponte do nariz, disfarçar um calombo, levantar ou mudar o ângulo da ponta do nariz, restaurar a simetria e suavizar irregularidades pós-rinoplastia cirúrgica", diz Rivkin.

Os preenchedores também podem endireitar a ponte do nariz. Nesse caso, o Dr. Rivkin assegura que o nariz parecerá menor apesar do volume adicional das injeções.

"A agulha é tão pequena e pode fornecer quantidades tão pequenas de preenchedor, o que significa melhores resultados adaptados às preferências individuais", acrescenta.

Quanto tempo?

O procedimento é rápido. Depois que um creme anestésico tópico é aplicado nas áreas em que se trabalhará, um médico ou profissional altamente treinado e respeitável injetará e massageará os preenchedores no nariz em uma sessão de 15 a 30 minutos.

Uma vez concluído, compressas de gelo devem ser aplicadas imediatamente para reduzir as chances de inchaço e hematomas, conforme Dr. Lind II.

Quanto custa?

É menos caro do que uma rinoplastia cirúrgica, com uma média entre U$800 e U$3.500 por visita (embora possa variar dependendo da localização e do médico). No entanto, como os resultados podem durar de seis meses a três anos, dependendo da rapidez com que o corpo quebra os preenchedores, os pacientes devem planejar gastar mais se forem necessários retoques.

O Dr. Rivkin também oferece uma opção permanente, que custa cerca de US$6.000 e requer duas sessões. Os resultados podem durar de sete a 10 anos, e, sim, uma vez que você opta por esse caminho, a rinoplastia cirúrgica se torna uma opção descartada.

A rinoplastia não cirúrgica é popular por muitas razões, apesar de sua duração temporária.

É não invasiva, não comprometedora, menos dolorosa e requer um tempo mínimo de recuperação e cuidados posteriores. O Dr. Rivkin já viu pacientes voltarem ao trabalho após o procedimento em alguns casos.

"Sem tempo de recuperação, exceto por um mínimo inchaço e um ligeiro risco de hematomas. Sem dor após o procedimento e sem risco de alterações na capacidade de respirar pelo nariz", diz ele.

Além disso, se você não estiver satisfeito com os resultados, o Dr. Lind II assegura que "o corpo eventualmente quebrará e absorverá o preenchedor", e o formato do nariz retornará à sua estrutura original.

jose-vazquez-4SUyx4KQ5Ik-unsplash

Antes e depois

O modelo Lucas Machado, paciente do Dr. Rivkin, notou resultados naturais do procedimento, que compartilhou em um vídeo. "Foi realmente importante que as mudanças fossem sutis para que eu pudesse continuar sendo eu mesmo", disse ele em um vídeo de depoimento compartilhado em 2019. Os vídeos de antes e depois de clientes nas redes sociais também mostram o quão transformadoras as injeções podem ser.

A Dra. Sarmela Sunder, cirurgiã plástica facial duplamente certificada, compartilhou um vídeo no TikTok de uma paciente que buscou um nariz com a ponte mais reta e a ponta mais elevada. Uma foto lado a lado de seu perfil revela a diferença entre seu nariz natural inclinado para baixo e a silhueta mais elegante e esbelta obtida após os preenchimentos.

Riscos

Os riscos são raros. Alguns dos efeitos colaterais temporários compartilhados pelo Dr. Rivkin com seus pacientes incluem "o risco raro de vermelhidão na ponta do nariz, sensibilidade na ponta do nariz e hematomas". Os riscos graves sobre os quais ambos os médicos alertam são a necrose, que ocorre quando o preenchedor é injetado acidentalmente em uma artéria, conclui a People.