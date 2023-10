Debates sobre o banho antes do sexo: "alguns são nojentos"

A discussão sobre se as pessoas devem tomar banho antes do sexo ganhou destaque em meio à atual infestação de percevejos na Europa. A blogueira Carla Belucci participou do programa "Good Morning Britain" na quinta-feira (12/10), fazendo um apelo para que as pessoas "se refresquem" antes de irem para a cama, argumentando que isso poderia ajudar a evitar a propagação desses insetos sugadores de sangue.

No entanto, a apresentadora Ellie Phillips rebateu, afirmando que sair para tomar banho poderia matar o clima e impedir que a diversão espontânea acontecesse.

"Eu não quero sentir nenhum cheiro ruim, seja de pés, hálito ou qualquer coisa", declarou Belucci enquanto debatia com Phillips no programa matutino do Reino Unido. "Para mim, tudo tem que estar limpo; caso contrário, eu perco o interesse".

Ela afirmou que estar limpo torna a experiência sexual mais agradável de maneira geral e não é apenas para evitar a propagação de percevejos.

No entanto, o aumento recente nos casos não parece ser motivo suficiente para Phillips adiar o momento íntimo, afirma o New York Post.

Higiene pessoal

"Quanto tempo antes do ato você está tendo que tomar banho? São cinco minutos, são dez minutos?", perguntou Belucci. "Porque para mim, se eu saio para um encontro à noite com meu marido, saímos para jantar, vamos ao teatro, voltamos para casa e queremos nos divertir um pouco, simplesmente deixamos acontecer - vamos com o fluxo".

A apresentadora de TV acrescentou que as pessoas já deveriam estar limpas o suficiente antes de irem para a cama e incentivou os telespectadores a não dormirem com quem não estivesse.

"Se eu tivesse que dizer a alguém para tomar um banho, eu ficaria preocupada com a higiene pessoal delas em geral", explicou. "Porque acho que, se você está prestes a dormir com alguém e está preocupado com onde essa pessoa esteve, talvez você não devesse dormir com ela".

tomando-banho-Taryn-Elliott-Pexels

Imagem: Taryn Elliott / Pexels

Opiniões divididas

Os fãs do programa "Good Morning Britain" também dividiram opiniões sobre a limpeza antes do sexo, com muitos concordando que tomar banho é essencial.

"Alguns de vocês são nojentos? É tão bom tomar um banho e vestir algo agradável. Um corpo suado não é agradável", escreveu um espectador. Outro concordou, afirmando nos comentários do YouTube: "fazer isso depois que ambos tomaram banho é garantia de momentos mágicos, todas as vezes".

Muitas cidades europeias estão atualmente enfrentando uma infestação de percevejos, com colchões acumulados nas ruas de Paris e infestações também ocorrendo em outras cidades, incluindo Londres e Amsterdã, causando alarme generalizado.

Recentemente, um passageiro de trem viralizou ao usar um traje de proteção completo, semelhante ao de um trabalhador de combate ao Ebola, para viajar no Eurostar pelo continente, conforme visto em um vídeo com 1,4 milhão de visualizações no TikTok.