Advogada de 28 anos morre após cirurgia estética 3x1

Uma trágica história abalou a Cidade do México: Yuritzi Gabriela Gutiérrez, uma advogada de 28 anos, faleceu após passar por um procedimento estético de remoção e transferência de gordura bucal. Gutiérrez economizou durante meses para o procedimento, parte de um pacote promocional que ela chamou de "três pelo preço de um", diz o Mirror.

🚨 “Mi hija ya la tenían con un respirador artificial”. Yuritzi Gabriela Gutiérrez, perdió la vida tras 3 cirugías estéticas de bajo costo. Su familia busca respuestas y justicia



🗒️: Información e imágenes de @ortega__karen y @Deidali pic.twitter.com/v8gqlQ611G — adn40 (@adn40) October 7, 2023

Após uma cirurgia realizada em uma clínica em Ecatepec de Morelos, Gutiérrez informou inicialmente à família que tudo estava bem. No entanto, logo depois, ela teve complicações graves, sendo limitada para um hospital em estado crítico.

Diagnosticada com possíveis danos físicos devido a convulsões, Gutiérrez foi mantida em suporte de vida por oito dias antes de ser destinada a uma unidade hospitalar maior. Infelizmente, ela não resistiu e faleceu no complexo hospitalar no norte da cidade.

Família exige resposta

A morte prematura de Gutiérrez deixou sua família e amigos consternados. Descrita como uma jovem advogada alegre e dedicada, ela também era conhecida por seu amor por cuidar de cães abandonados e ajudá-los a encontrar tutores adotivos.

Agora, sua família está exigindo uma investigação completa sobre as denúncias que ocorreram em sua morte, buscando respostas sobre as complicações pós-cirúrgicas que resultaram em uma perda tão trágica.

Esta história traz à tona preocupações sobre a segurança dos procedimentos estéticos e destaca a importância de regulamentações específicas e cuidados médicos adequados para garantir a segurança dos pacientes.