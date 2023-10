Você comeria? Torta com cabeça de galinha à mostra; tem em restaurante

Um extravagante restaurante em Londres está causando alvoroço ao servir uma torta de frango recheada com todas as partes da ave, incluindo as asas, os pés e, surpreendentemente, a cabeça do frango saindo da cobertura. O Fowl, localizado em St James, no centro de Londres, lançou a peculiar "Le Grand Coq" por quase R$130, prometendo uma experiência "do bico aos pés", na qual nada do frango é desperdiçado. No entanto, a inusitada apresentação deixou muitos clientes divididos.

Do bico aos pés

A torta tem chamado a atenção dos curiosos e apreciadores de gastronomia, mas a forma como a galinha é apresentada, com a cabeça do animal "observando" o cliente, tem gerado reações mistas. Para degustar a iguaria, os clientes precisam retirar a cabeça cozida antes de se deliciarem com o recheio.

Além da torta, o restaurante oferece um "corndog de perna de frango" por cerca de R$ 100, que mantém a pata do animal presa, funcionando como um cabo. O Fowl alega que essas opções estão voando das prateleiras e que se esgotam diariamente, parte de seus esforços para reduzir o desperdício de alimentos e aproveitar todas as partes do animal.

Opiniões divididas

As reações nas redes sociais têm sido variadas. Enquanto Will Brightwell elogia a iniciativa, afirmando que ela obriga as pessoas a enfrentar a realidade de onde vem sua comida, outros, como Ano, acreditam que os consumidores que comem carne não devem se distanciar da ideia de que estão consumindo um animal morto.

Até mesmo a sobremesa no Fowl é composta por frango. O creme caramel com gordura de frango inclui uma deliciosa combinação de creme caramel infundido com baunilha, gel de limão e tomilho. Tudo isso é finalizado com granola de pele de frango. Outras opções do cardápio incluem asas de frango, hambúrguer de filé de frango e patê de fígado.

A torta é uma criação do chef convidado Pierre Koffman. O chef Will Murray afirmou ao The Sun: "gosto de descrever o Fowl como tudo de melhor que o frango tem a oferecer em um único cardápio. Esta torta segue o conceito do 'do bico aos pés'. Os pés geralmente são exportados, e a cabeça, frequentemente, é jogada fora. Para nós, o fazendeiro fez todo esse trabalho para criar essa bela ave, então estamos usando todas as partes dela".

Embora o Fowl tenha sua parcela de entusiastas, a polêmica em torno da apresentação e do conceito da torta continua a dividir os clientes, destacando as complexas questões em torno dos hábitos alimentares e do desperdício de alimentos na sociedade atual.