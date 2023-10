Vídeos arrepiantes de uma família sobre atividade “paranormal” em sua casa

Uma família de Pensilvânia se transformou em uma das mais virais no TikTok por causa dos assustadores vídeos de suposta atividade paranormal na sua casa.

Jorge Luis Cruz Molina e sua esposa afirmam que sua residência, localizada em Erie, está assombrada e para provar isso eles publicam vídeos em sua conta @magicalpoultergeist, onde se vêem momentos estranhos, que eles atribuem a fantasmas ou espíritos.

Em várias gravações é possível ver as cadeiras se movendo sozinhas, bem como as portas da casa e do refrigerador, as luzes também se acendem e se apagam sozinhas, mostrando inclusive uma boneca que se movimentou sozinha, e ainda dizem que quando acordam têm arranhões como se tivessem sido agredidos por alguém.

Um dos vídeos mais virais e assustadores tem 41 milhões de visualizações. Nele, vemos a esposa de Jorge Luis deitada no sofá da sala. Ela se senta para falar ao telefone. De repente, uma porta se fecha, as luzes começam a se acender e apagar sozinhas, e uma cruz na parede vira sozinha para baixo. Quando a mulher vê que a cruz se virou, ela sai gritando assustada.

"Minha esposa está literalmente aterrorizada depois deste momento!", disse Jorge Luis no vídeo em questão.

Ele indicou que além dos objetos que se movem sozinhos e das luzes, "nossa casa cheira a ovos podres por alguma razão".

"Estamos tendo uma atividade louca e irreal na nossa casa. Veja como a cruz está se revirando. Por que isso continua acontecendo?", disse ela.

Mesmo com tudo o que está acontecendo, o casal assegura em uma das postagens que "não vamos deixar que isso controle nossas vidas! Vamos continuar tentando fazer o que estiver ao nosso alcance para parar esta atividade".

Até o momento, a veracidade da atividade paranormal na casa de Jorge Luis e sua esposa não foi confirmada. No entanto, eles afirmam que é verdadeiro.

Reações

Entre os usuários do TikTok que viram o vídeo descrito nas linhas acima, há pessoas que acreditam que a atividade paranormal seja verdadeira, mas outros duvidam.

"Na minha casa acontece a mesma coisa, a luz do quarto acende e apaga... é meu filho que mora a 800 quilômetros de mim com um aplicativo a partir do seu celular", disse uma mulher.

"A cruz moveu-se completamente na parede, então não só se movem ao contrário, mas também mudam. Acho que havia um ímã do outro lado da parede", disse outro usuário.

“Se vocês olharem, há um espelho do outro lado da casa e antes de piscar as luzes, vocês podem ver movimento, talvez de outra pessoa”, comentou outra pessoa.