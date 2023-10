Segredo para uma vida longa e saudável encontrado no sangue dos centenários, diz estudo

Por séculos, exploradores em busca de uma mítica "fonte da juventude" vasculharam o mundo, em busca de segredos para uma vida longa e saudável. Embora ninguém tenha a encontrado ainda, especialistas médicos acreditam que encontraram pistas para a longevidade muito mais próximas de casa: no nosso sangue.

Uma nova pesquisa, abordada pelo New York Post, revela que o sangue de pessoas que viveram mais de 100 anos tem certas semelhanças: especificamente, eles têm níveis mais baixos de três compostos-chave.

"Aqueles que chegaram aos 100 anos tendiam a ter níveis mais baixos de glicose, creatinina e ácido úrico desde os 60 anos", escreveu a coautora do estudo, Dra. Karin Modig, professora associada no Karolinska Institutet da Suécia.

"Muito poucos dos centenários tinham níveis de glicose acima de 6,5 em uma idade anterior, ou níveis de creatinina acima de 125", acrescentou.

Níveis elevados de creatinina podem indicar problemas renais, e o ácido úrico está ligado à inflamação. Níveis elevados de glicose (ou açúcar no sangue) podem levar ao diabetes.

Imagem: Andrea Piacquadio / Pexels

Dados sólidos

O estudo, publicado na revista GeroScience, incluiu dados de 44 mil pessoas na Suécia, nascidas entre 1893 e 1920, que passaram por avaliações de saúde dos 64 aos 99 anos. Os pesquisadores acompanharam essas pessoas por até 35 anos, e mais de 1.224 delas (2,7%) viveram até os 100 anos. Curiosamente, a grande maioria (85%) dos centenários era do sexo feminino.

Além do ácido úrico, glicose e creatinina, os pesquisadores analisaram os níveis de colesterol total e ferro.

"As pessoas no grupo mais baixo dos cinco grupos de níveis de colesterol total e ferro tinham menor probabilidade de atingir os 100 anos em comparação com aqueles com níveis mais elevados", escreveu Modig.

Imagem: Karolina Grabowska / Pexels

Caminho

O estudo não chegou a fazer recomendações específicas de estilo de vida, mas aponta para certos fatores e biomarcadores no sangue que podem influenciar a longevidade.

"É razoável pensar que fatores como nutrição e consumo de álcool desempenham um papel", escreveu Modig. "Acompanhar os valores dos rins e fígado, assim como glicose e ácido úrico à medida que envelhecemos, provavelmente não é uma má ideia".

Mas, acrescentou, muito do que está envolvido em viver até uma idade avançada é simplesmente questão de sorte.

"A sorte provavelmente desempenha um papel em algum momento na conquista de uma idade excepcional", escreveu Modig. "Mas o fato de que diferenças nos biomarcadores puderam ser observadas muito antes da morte sugere que genes e estilo de vida também podem desempenhar um papel".