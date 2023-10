Saqueadores armados com machados e martelos causam estragos de U$150 mil

Uma farmácia localizada na Filadélfia (EUA) foi alvo de um grupo de saqueadores armados com machados e martelos, causando danos estimados em US$ 150 mil. As imagens de vigilância divulgadas pelo Departamento de Polícia da Filadélfia mostram o momento em que os ladrões invadiram a Farmácia Fairmount, levando todos os medicamentos e causando estragos significativos no estabelecimento, diz o New York Post.

O ocorrido foi por volta das 22h50 e, em menos de dois minutos, o grupo saqueador conseguiu sair da farmácia com uma quantidade específica de medicamentos e US$68 da caixa registrada.

O proprietário da farmácia, Gerald Volgraf, foi informado sobre o roubo por inquilinos que moravam acima da loja. Ao chegar, encontreu uma loja vandalizada e uma grande quantidade de medicamentos faltando.

Philadelphia looters ransack locally owned pharmacy with axes, hammers — cause $150K in damage, theft https://t.co/YVcIDxpD4a pic.twitter.com/xwOit50u5E — New York Post (@nypost) October 11, 2023

Apesar do revés, a Volgraf demonstrou resiliência, reafirmando seu compromisso com a comunidade. "Abrimos às 9h desta manhã e abriremos às 9h amanhã", afirmou à Fox 29. Ele enfatizou que não permitirá que esse incidente quebre o espírito da comunidade e sua dedicação aos residentes locais.

Este incidente chocante segue uma série de saques na Filadélfia, onde várias lojas foram vandalizadas e roubadas. As autoridades realizaram mais de 50 prisões relacionadas a esses incidentes, incluindo um suspeito de roubo que já esteve em liberdade sob fiança por um caso de assassinato no ano passado.

A comunidade agora busca segurança e medidas rigorosas para garantir que tais eventos não se repitam. A polícia continua investigando o incidente na Farmácia Fairmount, enquanto os moradores locais permaneceram vigilantes em meio a essa onda de crimes.