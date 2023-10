Proteja seus filhos de perigos com código secreto de criminologistas

Como pais preocupados, existe um sinal secreto que seu filho pode usar para indicar se está se sentindo desconfortável ou inseguro em uma determinada situação.

A parentalidade vem com suas próprias dificuldades, e o medo de saber se seu filho está em boas mãos ou não. Embora você tenha construído um ninho protetor para eles em casa, preocupa-se com os possíveis perigos que podem enfrentar no mundo exterior.

Até a menor mudança na rotina - como quando seu filho chega em casa tarde da escola - pode acender alarmes em sua cabeça. Felizmente, existem maneiras fáceis de garantir uma comunicação clara com seus filhos para mantê-los seguros.

E agora, um criminologista ofereceu uma solução simples para o problema de cada pai, que ajudará você a identificar se seu filho precisa de apoio.

Dannah Eve, mãe e especialista em criminologia e psicologia, explicou no TikTok que compartilhou uma palavra-código com seus pais e como ela ainda a usa até hoje com seus filhos.

Postando em sua conta @Dannah_Eve, a especialista em crime compartilhou uma palavra-código secreta que pode indicar aos pais que seu filho está em uma situação perigosa, sem que ninguém perceba a que estão se referindo. Ela disse: "aqui está uma dica de segurança para todas as famílias. Tenha uma palavra-código que você possa incorporar à vida cotidiana".

"Isso é algo que eu tinha com meus pais quando era criança. Isso é algo que uso ao longo de toda a minha vida e é algo que até hoje ainda usamos. Agora, isso pode ser usado em uma situação perigosa ou apenas em situações simples em que seu filho quer que você seja quem diga não a algo".

Ela continuou: "alguns exemplos - se alguém for buscar seu filho na escola que não seja você ou seu parceiro, dê a essa pessoa essa palavra-código para que seu filho saiba que aquela pessoa é confiável para mamãe e papai. E garanta que eles saibam que, não importa o quão convincente seja a história, a menos que usem a palavra-código, eles não devem ir com aquela pessoa. Uma palavra-código também pode ser usada em uma situação perigosa".

Crianca-com-a-mae-August-de-Richelieu-Pexels

Imagem: August de Richelieu / Pexels

Estratégias salvadoras

Ela disse que uma palavra-código a salvou muitas vezes enquanto crescia, especialmente quando queria enviar uma mensagem secreta aos pais para que seus amigos soubessem que foram seus pais que disseram não e ela não parecesse a única a estragar a festa.

A Dra. Emma Cunningham, mãe de três filhos, criminologista e professora sênior na Universidade de East London (UEL), também compartilhou suas reflexões sobre a estratégia.

Ela disse: "a ideia de usar uma palavra-código dentro da unidade familiar para ajudar crianças e adolescentes a permanecerem seguros tem o potencial de alertar os pais quando eles mesmos se sentem desconfortáveis com algo ou alguém", levantou o The Mirror.

"No Reino Unido, temos a ideia da NSPCC de explicar que PANTS significa: Partes Íntimas São Privadas. Lembre-se sempre de que seu corpo pertence a você, não significa não, fale sobre segredos que o perturbam, fale, alguém pode ajudar. Essa ideia de também ter uma palavra-código é potencialmente uma boa maneira de permitir que os pais saibam o que seus filhos estão sentindo sem que eles tenham que desafiar ou confrontar alguém por si mesmos".