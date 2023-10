Mulher exige que uma colega de trabalho se afaste dela após seu chá de bebê

A gravidez é um momento bonito e delicado na vida de uma mulher, porém pode despertar reações diversas nas pessoas que a rodeiam. Um relato no Reddit espantou os usuários depois que uma mulher revelou ter precisado tomar “medidas extremas” contra uma colega de trabalho.

Sem se identificar, ela conta que sua colega de trabalho, Claire, com a qual trabalha há 5 anos, sempre foi próxima a ela, mas acabou ultrapassando alguns limites quando soube de sua gestação.

A colega, que luta contra a infertilidade há anos, acabou terminando seu casamento após uma perda gestacional e diversas falhas em fertilização in vitro. No entanto, ao saber da gestação da amiga, as coisas afloraram.

“Quando Claire soube que eu estava grávida, ela passou a ficar obcecada com isso. Ela toca minha barriga a todo momento para ‘sentir o bebê’, depois fica perguntando como está o ‘nosso bebê’, e eu odeio isso. Eu já disse a ela que não gosto que outras pessoas toquem na minha barriga e ela diz aos outros que somente ‘a família’, na qual ela se inclui, pode tocar minha barriga”, conta.

As coisas ficaram mais intensas

No entanto, as coisas não pararam por aí. Durante o chá de bebê, organizado pela mãe e pela sogra da gestante, as coisas fugiram do controle quando Claire começou a “bombardear” as organizadoras com mensagens afirmando saber exatamente os desejos da amiga para a ocasião.

“Ela assumiu o planejamento de tudo e fez questão de sentar ao meu lado em todo o evento. Enquanto eu abria os presentes ela caiu no choro dizendo que muitos deles ela também teria ganho se não tivesse perdido seu bebê, o que a fez ser consolada por diversos convidados”.

“Depois do evento eu disse a ela, em uma ligação, que achava melhor nos afastarmos, pois, minha gravidez claramente estava sendo um gatilho emocional para ela. Ela disse que está bem e que o meu bebê ‘precisa da tia Claire’. Eu já estava cheia disso e disse a ela que precisava de espaço pois ela estava me sufocando”.

“Desde que isso aconteceu, meus colegas de trabalho estão exigindo que eu peça desculpas a ela por ter sido dura. Eu errei em algo?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela deveria agir de forma mais incisiva para garantir seu espaço.

“Se fosse você, visitaria o RH para explicar o que está acontecendo e como você está desconfortável com essa situação. Essa mulher precisa de terapia urgentemente”, comentou uma pessoa.

“Sua amiga tem assuntos não resolvidos e precisa dar um jeito nisso”, finalizou outra.