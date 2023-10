Jovem é criticado após se chocar contra uma mulher em um brinquedo de parque aquático

Um jovem está inseguro diante de sua reação após ser criticado por atingir uma mulher durante uma volta em um brinquedo de um parque aquático. Segundo ele, que não se identificou, a situação foi ainda mais complicada porque a mulher estava com um bebê de colo.

Em seu relato, feito no Reddit, o jovem conta que estava aproveitando um dia no parque aquático com seus amigos e todos estavam curtindo uma volta no “Lazy River”, atração que consiste em um trajeto com uma leve correnteza que leva os visitantes boiando, andando ou em boias.

“Esse lazy river em específico tem áreas que puxam mais forte do que outras, então era difícil manter o controle da minha boia, o que me fazia bater em outras boias ao longo do trajeto”, revela o jovem.

“Em uma parte do passeio, tinha uma mulher que estava sem boia, só andando lentamente enquanto a correnteza a puxava. Ela estava segurando um bebê com colete salva-vidas. Por conta da força da correnteza, minha boia foi jogada contra suas costas e eu tentei o meu melhor pra evitar o choque, mas não consegui”.

Ele não soube como reagir

Seguindo com seu relato, o jovem conta que tentou se segurar nas bordas da atração, mas o fluxo de água e outras boias impediram que ele desviasse da mulher e alguns choques entre sua boia e as costas dela acabaram acontecendo de forma acidental.

“Ela então ficou irritada e se virou gritando que eu estava batendo nas costas dela propositalmente enquanto ela estava com um bebê. Eu entrei em pânico e pedi desculpas diversas vezes. Tentei explicar que fiz o possível para desviar, mas que não consegui”.

“Eu acho que posso ter feito algo errado, ainda mais por ter rebatido o que ela me disse ao invés de apenas aceitar quieto. Fico repassando tudo isso na minha cabeça e pensando o que eu poderia ter feito de diferente para evitar isso. Eu sou autista e sinto dificuldade em identificar quando realmente tenho razão nas situações, sempre acho que estou errado”, finaliza.

Leia também: ‘Minha mãe me chamou de sugar baby, mas não gostou quando fiz o mesmo com ela’

Para os usuários do Reddit, ele não estava errado uma vez que a mulher não deveria estar com um bebê nesta situação.

“O que ela estava fazendo com um bebê em um brinquedo de parque aquático? Qualquer coisa que acontecer é ela assumindo o risco”, comentou uma pessoa.

“Você não deve se sentir errado nessa situação. Em um lazy river é esperado que isso aconteça. Ela é que não deveria estar alí com um bebê”, comentou outra.