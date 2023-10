Homem decide comprar último bolo da padaria e enfurece mulher e criança que queriam a sobremesa

Um homem revelou na internet ter comprado o último bolo de uma padaria, perto do seu horário de fechamento. No entanto, uma confusão se iniciou após uma mulher com sua filha ter desejado a sobremesa.

“Minha esposa grávida (nossa primeiro) me mandou uma mensagem no final do meu turno de trabalho, dizendo estar com desejo repentino de bolo, fiquei mais do que feliz em comprar um para ela. Infelizmente, como eram perto das 18h, a padaria só tinha sobrado um rocambole em termos de bolo”, escreveu ele no Reddit, por meio do usuário u/Unhappy-Tutor-4131.

“Enquanto eu selecionava alguns outros pães, uma mãe e sua filha entraram, e a menina notou o rocambole na vitrine e gritou que queria. Porém, eu já tinha encomendado. Quando o funcionário tirou para mim, a menina começou a gritar e chorar”, continuou.

Confusão na padaria

Ao notar que sua criança estava chorando, a mãe perguntou ao rapaz se ele poderia deixar o rocambole para ela. No entanto, o autor do relato explicou ter pedido primeiro.

“Ela então começou a ficar extremamente exigente, dizendo que eu não precisava comer: ‘Você não sente por uma criança, que egoísmo, etc’. Ela só parou quando o funcionário disse sobre eu ter vindo primeiro e pedido antes delas entrarem”, desabafou.

Reação da esposa

De acordo com o rapaz, sua esposa chamou sua atenção após ele chegar em casa.

“Ela disse que teria entendido se a loja não tivesse mais, já que comprei outros bolos, ou poderia ter ido ao supermercado.Também me perguntou por que eu não contei à mãe que estava comprando para uma esposa grávida com desejos”, escreveu.

“Não vi necessidade de compartilhar informações privadas, mas a esposa disse que talvez a mãe tivesse entendido e que eu parecia insensível ao me limitar a ‘pedir primeiro’ como argumento”, contou.

“Acabamos gostando do rolinho suíço e ela me disse para não me preocupar e apenas ficar mais atento da próxima vez, mas não posso deixar de me sentir um pouco culpado”, finalizou o texto.