Chega de ser babá: adolescente se recusa em ajudar padrasto a cuidar do filho

Uma adolescente, de 15 anos de idade, revelou ter se recusado a continuar ajudando o padrasto com os cuidados do meio-irmão. De acordo com ela no Reddit, por meio do usuário u/laurencast04, o cansaço da situação a fez com que desistisse de seguir ajudando.

“Estou cuidando do meu meio-irmão desde que minha mãe se casou. Já se passaram cinco anos e estou ficando cansada. Aprendi a trocar fraldas, fazer ovos, cozinhar o básico para ele agora que está um pouco mais velho”, iniciou o texto na rede social.

“Meu padrasto acha que agora sou babá pessoal. Tive um baile de boas-vindas no fim de semana passado. Tive que perder porque meu padrasto fazia planos para o mesmo dia, embora já soubesse disso há um mês”, continuou.

Conflito e opiniões

Segundo a jovem, ela acusou seu padrasto de ser idiota por “empurrar” seu filho para seus cuidados.

“Eu disse a ele que você não é meu pai verdadeiro para me obrigar a fazer todas as suas coisas! Minha mãe me disse que foi muito difícil para ele eu ter dito que ele não era meu pai. Mas ele nunca me tratou como sua filha, apenas como uma babá. Nunca recebi um agradecimento nem nada!”, finalizou o desabafo.

“O respeito funciona nos dois sentidos. Como ele espera que você o trate como pai se ele não te trata como uma filha e mais como uma babá? Se você não começar a estabelecer limites para si mesmo agora, esse problema continuará a persistir mesmo depois dos 18 anos”, alertou um usuário da rede social.

“Diga a sua mãe que o mesmo vale para ela em termos de ser forçada a ser babá - ela deveria ter intervindo e levado você ao baile! Ela não está isenta de deixar ele te tratar assim. Seu padrasto não está tratando você como uma filha, já que a maioria dos pais deveria estar animada com o baile da escola da filha. Em vez disso, ele não se importou nem um pouco com você”, escreveu um internauta.