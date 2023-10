Cartel anuncia "expurgo" em vídeo aterrorizante com máscaras de Halloween

Num vídeo perturbador partilhado online, membros do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG), considerado o cartel de drogas mais perigoso do México, anuncia um "expurgo". Usando máscaras assustadoras de Halloween e uniformes militares, os assassinos do CJNG direcionaram ameaças à cidade de Teotihuacán e aos arredores, listando diversas cidades que planejam "limpar", diz Mirror.

No vídeo, um membro do cartel proclama: "chegamos para expurgar essas áreas, seus filhos da puta. Somos a turba absoluta do Sr. Mencho", referindo-se a Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, líder do CJNG. As imagens chocantes mostram os assassinos empunhando armas de alto calibre e gritando a mensagem em uníssono.

Perigo

O CJNG é famoso por sua brutalidade e liderança impiedosa de El Mencho. Ele é um dos criminosos mais processados, com uma recompensa de US$ 10 milhões oferecida pelos EUA por sua captura. A gangue é conhecida por sua violência extrema, e suas atividades ilegais são uma fonte constante de preocupação para as autoridades no México e nos Estados Unidos.

CJNG manda mensaje en video a pobladores de Otumba, Axapusco, Teotihuacan, San Martín de las Piramides, Tecamac, Acolman entre otros dónde aclararon que ya llegaron al Valle y harán una limpia pic.twitter.com/BlSKNIyMUz — Diario Digital México (@diario_digmex) October 7, 2023

O vídeo arrepiante é um lembrete sombrio das raízes profundas e violentas dos cartéis de drogas mexicanas. Miguel Ángel Félix Gallardo, conhecido como "El Padrino" (O Poderoso Chefão), é uma figura-chave no surgimento dessas organizações criminosas. Ele fundou o Cartel de Guadalajara nos anos 1980, desempenhando um papel crucial no crescimento do tráfico de drogas ilegais e nas conexões do cartel com o tráfico através da fronteira México-EUA.

A situação alarmante no México destaca a necessidade contínua de esforços internacionais para combater o crime organizado e proteger as comunidades vulneráveis. As autoridades mexicanas estão trabalhando incansavelmente para enfrentar essa ameaça, mas a batalha contra os cartéis continua, exigindo cooperação internacional e estratégias eficazes para proteger a segurança pública.