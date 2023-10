California vende bilhete vencedor do Powerball no valor de US$1.765 bilhão

Houve oficialmente um novo vencedor do Powerball. Um jogador sortudo na Califórnia ganhou o sorteio do jackpot de US$1.765 bilhão na noite de quarta-feira (11/10), anunciou a Multi-State Lottery Association na manhã de quinta-feira (12/10). O bilhete único correspondeu a todos os seis números sorteados: as bolas brancas 22, 24, 40, 52, 64 e a Powerball vermelha 10. O multiplicador Power Play foi de 2X.

Os bilhetes do Powerball custam US$2 cada. A California Lottery listou o local de venda como o Midway Market & Liquor em Frazier Park, uma pequena comunidade de cerca de 2.500 pessoas no condado de Kern, a cerca de uma hora de Los Angeles.

alejandro-garay-1RxbuMvugxk-unsplash

As regras da loteria para o resgate de prêmios variam de Estado para Estado, com alguns permitindo que o vencedor permaneça anônimo. No entanto, esse não é o caso, onde o jogador sortudo terá que revelar seu nome.

Durante a noite, um atendente do Midway Market & Liquor disse à KGET-17 que, embora eles não soubessem quem comprou o bilhete premiado, não ficariam surpresos se o vencedor fosse um morador local, já que muitos vão regularmente comprar seus bilhetes lá.

O titular do bilhete do jackpot tem até um ano a partir do dia do sorteio para decidir. Eles podem optar por receber o pagamento como um prêmio anualizado no valor estimado de US$1.765 bilhão ou um pagamento único de US$774.1 milhões. Ambas as opções são antes dos impostos.

"Se o vencedor escolher a opção anual, receberá um pagamento imediato, seguido de 29 pagamentos anuais que aumentam 5% a cada ano", disse o Powerball.

Este é o segundo maior jackpot do Powerball e da loteria dos EUA já ganho e o quarto prêmio de um bilhão de dólares na história, e todos esses bilhetes vencedores foram coincidentemente vendidos na Califórnia.

O maior prêmio do Powerball de todos os tempos foi em novembro de 2022, quando um bilhete de US$2.04 bilhões foi vendido na Califórnia. O terceiro maior prêmio na história da loteria, US$1.586 bilhão, foi dividido entre vencedores na Califórnia, Flórida e Tennessee após o sorteio de 13 de janeiro de 2016. E o quarto prêmio, de US$1.08 bilhão, foi para o titular de um bilhete vendido na Califórnia após o sorteio de 19 de julho.

Até o sorteio de quarta-feira, houve 35 sorteios consecutivos do Powerball sem um vencedor, o que fez o prêmio aumentar.

Nenhum jogador acertou os seis números sorteados na segunda-feira antes do bilhete vencedor ser sorteado na quarta-feira, mas o sorteio ainda produziu 3,7 milhões de bilhetes vencedores em todo o País, incluindo quatro bilhetes na Califórnia, Indiana, Oregon e Virgínia que corresponderam a cinco bolas brancas, valendo US$1 milhão.

Uma pessoa na Flórida não apenas "correspondeu a todas as cinco bolas brancas", mas também "incluiu o recurso Power Play por um custo adicional de US$1 por jogada", aumentando seu prêmio de US$1 milhão para US$2 milhões.

"Outros grandes prêmios incluem 101 bilhetes que ganharam prêmios de US$50.000 e 17 bilhetes que ganharam prêmios de US$150.000", segundo oficiais da loteria.

Os bilhetes do Powerball são vendidos em 45 Estados, Washington, D.C., Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA. Eles custam US$2 cada. As chances gerais de ganhar um prêmio são de 1 em 24,9, e as chances de ganhar o grande prêmio são de 1 em 292,2 milhões.

vitaly-taranov-OCrPJce6GPk-unsplash

"Parabéns ao mais novo bilionário do Powerball e aos milhões de jogadores do Powerball que ganharam outros prêmios em dinheiro no sorteio de ontem à noite", disse Drew Svitko, presidente do Powerball Product Group e diretor executivo da Pennsylvania Lottery, em comunicado na quinta-feira. "Por 31 anos, alguns jogadores que sonharam em ganhar um jackpot do Powerball desafiaram as probabilidades e, ao fazer isso, ajudaram a gerar financiamento crítico para serviços públicos e programas apoiados pelas loterias dos EUA".

"Se você comprou um bilhete do Powerball durante este sorteio, saiba que uma parte desse bilhete permanecerá em seu Estado de origem para torná-lo um lugar melhor para se viver", completou. De acordo com o site do Powerball, o jackpot foi redefinido para US$20 milhões, conclui a People.