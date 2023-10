Você já conhece seus números da sorte? Como a numerologia pode ajudar a ganhar na loteria

Aprenda como conseguir cinco números da sorte que podem ajudá-lo a ter mais chances na loteria. Tudo se soma quando se trata de querer ser bilionário.

Número do ano

Você deve somar os números da sua data de nascimento (dia e mês) e do ano atual. Se obtivermos um número maior que 9, simplificamos até obtermos um número de um algarismo entre 1 e 9, como detalhado pelo site Depor.

Para saber a vibração deste ano é preciso fazer um cálculo bem simples. Em 2023 eles têm uma vibração número 7 . Por exemplo, se você nasceu em 15/12/1991, deverá somar o dia (15) + o mês (12) + o ano de 2023 (2+0+2+3=7). Ou seja, 15+12+7= 34. Depois soma-se o resultado, neste caso 3+4=7.

Números da vida

Some os números da sua data de nascimento e reduza-os a um único dígito. Por exemplo, se você nasceu em 19 de fevereiro de 1985, você deve somar 1+9+2+1+9+8+5=35, depois somar 3+5=8, então 35 e 8 são seus dois primeiros dígitos sorte.

Número de destino

Isto é obtido atribuindo um valor numérico a cada letra do seu nome de acordo com a tabela a seguir:

1 – A, J, S

2 – B, K, T

3 – C, L, U

4 – D, M, V

5 – E, N, W

6 – F, O, X

7 – G, P, Y

8 – H, Q, Z

9 – Eu, R.

Exemplo:

Se o nome for Leo Lee Pérez, você deve fazer o seguinte:

Leo: 3+5+6=14

Lee: 3+5+5=13

Pérez: 7+5+9+5+8=29

Os três primeiros resultados, ou seja, 14, 13 e 29 seriam seus três primeiros números da sorte, agora, para obter os outros 3 você deve reduzi-los 1+4=5, 1+3=4, 2+9=11. Os números que complementam sua combinação são 5, 4 e 11.

Número do desejo do coração

Para calcular o número do desejo do seu coração, reúna as vogais do seu nome completo, incluindo nomes do meio e sobrenomes . O “Y” também pode funcionar como vogal sob certas condições. Um valor numérico é dado a cada vogal.

Agora some todas as vogais que compõem seu nome completo e simplifique-as em um único número de 1 a 9.

Com informações do site Depor